UNViMe: acusan a los gremios de defender sus "privilegios"

Dicen que no cumplieron el plazo de la paritaria para concursar por el cargo. Afirmaron que no renovarán los puestos a 30 profesores

Tras el reclamo que plantearon el Sindicato de Docentes Universitarios de la Provincia de San Luis (Sindup) y la Asociación de Docentes e Investigadores (ADOI) por el inminente despido de una camada de profesores de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe), el rector organizador David Rivarola sostuvo que el conflicto "es falso". Junto a sus asesores y secretarios negaron las acusaciones y confirmaron que no renovarían los puestos de 30 docentes que, en la gestión anterior, fueron elegidos "a dedo" y que incumplieron los plazos acordados en la paritaria para concursar.

"En el segundo cuatrimestre del año pasado, nos encontramos con alumnos que señalaban problemas con las prácticas o las faltas de los profesores, o que no daban bien las clases. Al revisar encontramos 120 huecos en la matriz docente en todas las carreras. Schwartz hizo una designación a término a 140 docentes que vence a fin de mes y ese es el conflicto. A la gran mayoría la vamos a redesignar pero hay un número que ronda los 30 que estamos observando y es probable que no los renovemos porque necesitamos cubrir los déficits que tenemos, referidos a los profesores para medicina, los profesorados de Justo Daract y otros huecos más. En la gestión anterior los cargos se designaban a dedo", justificó Rivarola.

Roberto Pagano, el asesor legal de institución, sostuvo que "se había generado un privilegio para algunos docentes de menos de dos años que podían tener un concurso cerrado, lo cual es una contradicción. Pero les hemos respetado ese derecho adquirido. Son ellos los que no respetaron la paritaria ya que tenían que rendir concurso y los periodos ya se han vencido. Lo que no se quiere decir es que están defendiendo privilegios en contra de los villamercedinos que quieren ser docentes".



