Submarino "ARA San Juan": la jueza Yáñez advirtió que "la causa no se durmió"

La jueza se puso en contacto con los familiares de la víctima y les aseguró que no responde al gobierno nacional o a la Armada.

La jueza federal Marta Yáñez mantuvo una videoconferencia con los familiares de los tripulantes del submarino "ARA San Juan" y les aseguró que no responde "ni a la Armada ni al Presidente" Mauricio Macri, al tiempo que sostuvo que "la causa no se durmió".

"Quería que me conozcan a mí y a mi equipo y sepan que la causa no se durmió", explicó la jueza, al confirmar la comunicación con los familiares.

En declaraciones a un matutino porteño, la magistrada aseguró: "Acá van a venir todos los que tienen que descifrar. Voy a empezar de arriba para abajo y no va quedar nadie sin testimoniar".

Respecto de las comunicaciones con el submarino, trascendió que el primero que deberá presentarse en Caleta Olivia, el próximo lunes, será el contraalmirante Osvaldo Vernazza, actual director general de Comunicaciones e Informática en la Armada.

Luego de Vernazza, a partir del miércoles, serán convocados siete submarinistas que formaron parte de las tripulaciones del "ARA San Juan" entre 2016 y 2017.

Y en abril serán citados dos ex comandantes de la nave: los capitanes de navío Eduardo Yrigoyen y Ernesto Blanco.

La magistrada aseguró que todos los días se instruyen oficios para solicitar nueva información y recordó que le pidió a la Cancillería el informe que recibieron desde Viena sobre la explosión, así como los tratados bilaterales actuales firmados con el Reino Unido.

Al Ministerio de Defensa le instruyó que la informe sobre la comisión investigadora constituida con expertos.

Confirmó que citará también a autoridades de la Armada, incluido el ex jefe Marcelo Srur, pasado a retiro en diciembre y que también lo hará con los jefes navales suspendidos, Luis López Mazzeo y Fernando Villamide.

"No me atan ni la conclusión de la Armada ni el informe final de la comisión de expertos creada por el ministro de Defensa. Mi conclusión tiene que ser categórica y creíble. Solo voy a llamar a indagatoria cuando toda la información apunte a dos o a cinco cabezas, no antes", afirmó Yáñez.

Y agregó: "La indagatoria es cuando pueda hacerles cargo de la comisión de un delito por acción o omisión, no antes".

Detalló que las auditorías de la Marina se realizan bajo las normas de la Sigen y los resultados indican que el "ARA San Juan" "no estaba a norma".

Además, aclaró: "De ahí a determinar si lo que estaba auditado implicaba que no podía navegar es un dato que vamos buscando testimonio a testimonio".

También aclaró que se podrá hablar de un accidente cuando estén descartadas todas las otras circunstancias y destacó que cuenta con toda la información de todos los barcos en superficie de distintas nacionalidades que se día estaban en la zona.

"En algún momento va a ser más fuerte una línea de investigación que otra", afirmó.

