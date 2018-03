Presentación del libro de Eduardo García

La muerte de su esposa en 2009 fue el disparador que el escritor mercedino Eduardo García utilizó para transmutar el dolor en poesía.

Hoy, nueve años después, todos aquellos poemas que escribió para sobrellevar el duelo podrán leerse en el libro “El barco de los sueños” su primera obra poética que presentará a las 20:30 en el Boliche Don Miranda de la ciudad de la vereda sola, con entrada libre para todo público.

Los 83 poemas que Eduardo escribió luego del deceso de Berta tiene varios significados para él. “Al principio me costaba no escribir sobre el dolor y la tristeza. Luego con el tiempo me solté y empecé a indagar en otros temas. En total escribí más de 400 poesías, pero sólo recopilé 85”, expresó el escritor.

Su amor por las letras se desprendió en su juventud cuando tomar una lapicera y plisar un papel le era lo más hermoso del mundo. “Luego llegó Berta a mi vida y ese poeta se durmió por 38 años. Al fallecer mi mujer se volvió a despertar eso que me pasaba por dentro. Ahora me resulta muy fácil sentarme en la computadora y escribir. Es lo que mejor me sale”, confesó Eduardo.

Su actual mujer fue quien lo impulsó a seguir adelante con su poemario. “Ella me dio el látigo que necesitaba para seguir con la escritura. Me animó a publicar y es a quien yo debo agradecer por lo que hoy presento”, confesó.

Además agradeció a la Municipalidad de Villa Mercedes por darle el espacio para que su libro fuera una realidad.

García nació en Buena Esperanza pero se considera “mercedino por adopción”.

“Sé que muchos colegas y amigos esperan por este libro. Muchos leyeron mis poemas y hablaron muy bien de ellos. Siempre me pedían que publicara. Siento que llegó el momento”, contó entusiasmado como si fuera aquella primera vez que pudo leer en un papel las historias rimadas que nacían de su inspiración.

Eduardo dio el puntapié para que otros colegas escritores se lanzaran al mundo de las publicaciones y se refirió a que Villa Mercedes tiene todas las posibilidades para que los escritores se luzcan con sus trabajos.

“Es una ciudad que hace mucho por la cultura y acompaña a sus artistas: sólo hay que aprovechar”, concluyó con una sonrisa, apretando contra el pecho su primer ejemplar.