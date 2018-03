San Patricio en el "Cervezódromo" de Potrero de los Funes

Una vez más la cerveza artesanal es punto de encuentro para los puntanos. Hoy y mañana en Boxes de Potrero de los Funes se celebrará el "Cervezódromo" un festival en honor al Día de San Patricio, que se festeja en todo el mundo y San Luis no quedó atrás. El horario de apertura para los dos días será a las 14 hasta las 00:00. La entrada general tendrá un costo de cincuenta pesos y los menores de doce años no pagan.

Fernando Caballer, organizador del encuentro, expresó que el punto esencial de este festejo es que los amantes de la cerveza artesanal conozcan todas aquellas fábricas que abundan en San Luis capital y el interior de la provincia. Queremos afianzar en este lugar nuevo la fiesta de San Patricio. Darle relevancia a las cervecerías, el aire libre y la gastronomía", agregó.

Nueve cervecerías de toda la provincia se unieron para este encuentro y para brindar al público un fin de semana diferente. Además, contarán con siete carros de comidas -actualmente llamados "Foodstrucks"-, promociones especiales y bandas de rock local en vivo para todos los gustos.

La grilla artística para hoy está conformada por "Recreo en la isla", "Once again", "Skatones", "Nafta de avión", "Arrojados", "4 monos" y "Cabeytú". Mientras que para mañana se agregan "Súperphanta", "Feedback", "La manija de Don Níspero" y "Misstrónica".

Las promociones también serán la sensación de este festival. "Si los asistentes compran sus cervezas mediante la aplicación de Mercado Pago, habrá dos por uno y se bajará el precio de la bebida. También hay ofertas en pago en efectivo", comentó.

La concientización también será protagonista en el "Cervezódromo" porque los organizadores insistieron en que haya un conductor asignado en cada grupo que asista al festival. "El predio tiene la infraestructura adecuada para que la gente se cuide y esté precavida. Hay sanitarios, puestos de agua y todo lo necesario para que sea una verdadera fiesta", expresó Fernando. Además, agregó que es un predio lo suficientemente grande para disfrutar con amigos.