Sirur Maluf sumó otro dique: ahora cruzó el Paso de las Carretas

Con un clima ideal, Sirur Maluf, el joven que quedó parapléjico por un accidente, logró otra hazaña al cruzar el dique Paso de las Carretas, desde el murallón hasta el Camping Club de los Pescadores. El trayecto fue de 2,5 kilómetros y lo completó en una hora y media.

El nadador hizo la travesía, llevando un mensaje de autosuperación, para fomentar la accesibilidad a los diques de personas con capacidades diferentes por medio de rampas y sillas anfibias. "Lo hago para intentar mejorar la calidad de vida de la sociedad, para que todos tengamos el derecho de poder disfrutar de los espacios naturales que tiene la provincia. Buscamos esa igualdad en estos lugares", resaltó

Sirur cumplió el quinto objetivo de la Fundación Remos Rosas de San Luis, que lucha para prevenir el cáncer de mama. "Ellos forman parte de mi equipo de rescate junto a mi entrenador Elías Villegas", dijo.

El joven agradeció a los integrantes de la fundación y a su DT. "Siempre me alienta para que siga adelante y que no afloje ante situaciones adversas", destacó.

A principios de 2017 se puso como meta cruzar nadando los espejos de agua de toda la provincia. A este proyecto lo denominó “Uniendo con esperanza mi pueblo”. “En total son 21 y llevo cruzados 5: La Florida, Potrero de los Funes, Cruz de Piedra, Nogolí y el Paso de las Carretas".

Para esta travesía lo trasladaron en lancha hasta el murallón del dique y luego comenzó a nadar hasta el Camping Club de los Pescadores. "Fueron 2 kilómetros y medio y lo hice en una hora y media", señaló.

En un momento del trayecto la pasó mal, y fue cuando entró en un remolino de agua que le impidió respirar. "Mi entrenador decidió formar olas con la lancha que me acompañaba y ellas me fueron impulsando para poder salir del remolino. Es difícil que pueda ahogarme, ya que llevo un chaleco salvavidas", recordó.

"En esta oportunidad atravesar el dique fue costoso, ya que las corrientes de agua las tenía en contra y me hacía retroceder al murallón", precisó.

Sirur comentó que organizar el cruce de un dique lleva mucho tiempo y adelantó su próxima meta. "Estamos planificando que antes que termine el mes, crucemos el dique Vulpiani, cerca de Villa Mercedes",

"Cuando cruzo un dique pienso en que estoy como conectado conmigo mismo, porque al tener las orejas bajo del agua es como siento el movimiento de brazos cuando nado. Lo disfruto mucho porque es algo que me llena el alma, voy pensando en qué lindo es vivir y disfrutar de la vida. Por ahí siento que me arden los hombros y sigo para adelante. Es difícil explicar, es una pasión que siento tan profunda que lo hago con tanto amor, que no me cuesta", resaltó.

El año pasado el nadador cruzó el dique Nogolí desde la Bajada del Cóndor hasta el murallón y regresó. El recorrido fue de 4 kilómetros y lo realizó en una hora y quince minutos.

En esa ocasión, la finalidad del deportista fue ayudar a Nazareno Moyano Oyola, un adolescente de 15 años que padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), y vivía en una precaria casa. Por eso Maluf decidió reunir el dinero para que el adolescente tenga dónde vivir junto a su familia, y cruzó ese espejo de agua.

"Es una especie de habitación casa, tiene una pieza, que está casi finalizada y un baño, que le faltan colocarle el inodoro y el bidet, entre otros", dijo sobre su acción solidaria.