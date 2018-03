Laurita Fernández y Fede Bal reconciliados por tercera vez

Federico Bal apareció de sorpresa en Punta del Este donde Laurita Fernández se encontraba descansando unos días. Ambos fueron fotografiados infraganti en una playa donde se los vio muy enamorados.

La bailarina confirmó su tercera reconciliación con el actor y posteó una foto en su cuenta de Instagram a la que describió con la frase “Momentos únicos”.

ᴍᴏᴍᴇɴᴛᴏs ᴜɴɪᴄᴏs ✨ Una publicación compartida de Laurita Fernández (@holasoylaurita) el Mar 20, 2018 at 9:40 PDT

En un móvil para el programa Intrusos Laurita habló de la nueva chance de amor. “Estábamos separados y yo me había puesto un poco firme. No me duró nada, pero había intentado hacerlo. Habíamos tenido una última charla en la que yo necesitaba desconectar porque era todo el tiempo un ida y vuelta que no estaba bueno para ninguno. Me parecía mejor, mal que me pese porque el amor que tengo por él es enorme, decir ‘separémonos un poco’ porque estar así no lo merecemos ninguno de los dos. Esta incertidumbre de no saber qué. Un día estamos bien, al otro día me agarran las dudas y estoy mal y después él”, detalló.

Y continuó: "Me fui de viaje y le dije ‘ni se te ocurra venir, nada’. Obviamente no le importó un pomo y a los dos días se aparece él y… nada, se me aflojaron las piernas. Tampoco voy a ir contra las cosas que siento".

También aprovechó la ocasión y reveló cómo hizo Fede para reconquistarla una vez más. “Le había planteado no vernos más y que así sea. Yo me fui de viaje y le dije ‘ni se te ocurra aparecer, ni se te ocurra venir, nada’. Obviamente no le importó un pomo lo que le dije y a los dos días, yo estaba como en el medio de un bosque y se aparece él y… nada, se me aflojaron las piernas. Cuando se me apareció, me movilizó un montón de cosas que pensé que tenía resueltas. Tampoco voy a ir contra las cosas que siento”, afirmó.

Además dio detalles del encuentro y los días que compartieron en Punta. “Pasamos dos días maravillosos. Es un proceso volver a sentirnos bien, sentirnos seguros. El tiempo dirá si se pueden acomodar o no. No le pongo título. Cuando lo vi el otro día, no sé, me encantó, estábamos en un lugar bastante lejos de todo y nos ayudó a conectar un montón. Dijimos ‘si nos gusta estar juntos, probemos estar’. Hay cosas que por supuesto que hay que mejorar y que los dos nos tenemos que sentir bien”, agregó Laurita.