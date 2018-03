Marco Antonio Caponi respondió las críticas por su rol en Sandro de América

Marco Antonio Caponi interpreta en “Sandro de América” a Roberto Sánchez en su etapa adulta. Los espectadores de la miniserie utilizaron Twitter y desataron una polémica sobre la actuación de Marco.

El público valoró la interpretación que hizo Agustín Sullivan de la juventud de Sandro y sus primeros pasos musicales. Pero hicieron estallar la red social con críticas negativas hacia Caponi.

Algunas de las respuestas del actor a las críticas en Twitter:

No se trata de competencia, se trata de aceptar la decisión que por por algo es. No me juega encontra al contrario, celebro, somos equipo! https://t.co/6Hv1c5Qwr1