Facebook habla de "engaño": su fundador fue citado por la Justicia

El Parlamento británico citó al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, a testificar por el uso con fines políticos de datos personales de 50 millones de usuarios de la red social y sumó así más presión sobre la empresa, investigada a ambos lados del Atlántico y con sus acciones en retroceso por segundo día consecutivo.

La citación al fundador de Facebook se da luego de que el fin de semana se hiciera público que los datos personales de usuarios de Facebook recabados por una aplicación para "fines académicos" fueron usados por Cambridge Analytica para desarrollar un software para predecir las decisiones de los votantes e influir en ellos durante la campaña que llevó a Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos. El conjunto de datos abarcó a 50 millones de personas, de las cuales sólo 270 mil habían dado su consentimiento.

Voceros de Facebook dijeron estar "escandalizados" tras haber sido "engañados" por el uso indebido de datos de sus usuarios por la compañía Cambridge Analytica, y aseguraron "entender la gravedad del problema".

En un comunicado, la empresa estadounidense expresó su determinación a "aplicar enérgicamente políticas para proteger la información privada y tomar las medidas necesarias para garantizar que esto ocurra".

Facebook afirmó que los dirigentes del grupo "trabajan sin descanso para obtener todos los hechos y tomar las medidas necesarias porque comprenden la importancia del problema".

Según una investigación de los diarios "The New York Times" y "The Observer" (la edición dominical del británico "The Guardian"), Cambridge Analytica se hizo con datos de 50 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento, con los que habría creado un algoritmo para prever e influir individualmente en su voto.

La red social que asume cada vez más el rol de ser mirada en lugar de ser la que mira, afrontó la primera salida de importancia de la compañía con la renuncia (efectiva a partir de agosto) de su jefe de seguridad, Alex Stamos.

La decisión del directivo, según publicó "The New York Times", radica en "desacuerdos internos" con la cúpula de la plataforma sobre cómo afrontar el escándalo que los vincula con la consultora Cambridge Analytica y con la forma en que están manejando la cuestión de la difusión masiva de noticias falsas.

Fuentes de la empresa citadas por el diario neoyorkino señalaron que Stamos quería irse antes, pero que los demás ejecutivos pensaban que su partida se vería mal. Signo de esto es que su equipo de trabajo, que era de 120 personas, ahora tiene solo tres.

Si bien Stamos aseguró a través de su cuenta de Twitter estar "completamente comprometido" con su trabajo, no negó lo que la prensa estadounidense considera una "inminente" salida.

Los coletazos por la crisis en la red social también se hicieron sentir ayer al inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York: las acciones de Facebook caían un 5,5%, hasta los 163 dólares.

Esto marca un retroceso por segundo día consecutivo, ya que los papeles de la red social marcaron ayer el descenso más grande en cinco años (6,69%) tras el cierre de la jornada, hasta los 172,7 dólares, lo que se tradujo en una pérdida superior a los 40.000 millones de dólares.

Los informes sostienen que la empresa Cambridge Analytica, con sede en el Reino Unido, utilizó datos de unos 50 millones de usuarios estadounidenses de Facebook para ayudar a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales de 2016.

En ese contexto, el Comité de Medios, Cultura y Deportes de la Cámara de los Comunes solicitó a Zuckerberg que comparezca ante la investigación del "Comité de Noticias Falsas" que también escuchará hoy el testimonio de la ex empleada de Facebook Sandy Parakilas, quien trabajó en el equipo de Facebook en 2011 y 2012.

El gobierno británico solicitará además una orden judicial para registrar computadoras de la consultora Cambridge Analytica.

Por su parte, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos abrió una investigación sobre la red social para determinar si la empresa violó los términos de un acuerdo de 2011 sobre el consentimiento que debían prestar sus usuarios para que pudieran usarse sus datos personales.

Según informó Bloomberg, la pesquisa también busca dilucidar si la empresa de Zuckerberg permitió a la consultora Cambridge Analytica recibir algunos datos de sus usuarios en violación de sus políticas.

Si la FTC encuentra que Facebook violó los términos de aquel acuerdo, tiene el poder de multar a la empresa con miles de dólares por día por infracción.