Quiso golpear a su hijastra y mordió y le pegó a un policía

En los primeros minutos de ayer, Jorge Alberto Acevedo descargó su ira sin hacer distinciones de tamaño. Primero se las agarró con su hijastra, una nena de apenas dos años y ocho meses, fastidiado, al parecer, porque la chiquita no quería que la llevaran al baño y lloraba. Después, con un policía que llegó al lugar alertado por un llamado anónimo, que había dado cuenta de los gritos que provenían de la casa, ubicada en la zona oeste de San Luis. En medio de un forcejeo, Acevedo mordió al uniformado cerca de la axila y luego tomó un caño de gas y le pegó en el brazo. Por todas esas acciones, le abrieron una causa y está detenido.

La familia vivía, hasta ayer, en un departamento de un inquilinato situado en Río Gallegos 56. Cuando los efectivos arribaron, hablaron con Acevedo, y le explicaron que alguien que no se identificó había asegurado que allí había griterío, una pelea.

Él les negó que en su domicilio hubiera un inconveniente. Pero los agentes querían cerciorarse de que realmente fuera así, y le pidieron que llamara a su mujer, para hablar con ella. “Fue en ese momento que se tornó violento”, relató ayer a la tarde la oficial principal Yeni Flores, de la oficina judicial de la Comisaría 4ª. Empezó a insultar al efectivo, se le fue encima, se trenzaron en lucha y le pegó.

El hombre, un mendocino de 31 años, está imputado por “Homicidio en grado de tentativa, lesiones y resistencia a la autoridad”, detalló Flores.

Los dos últimos cargos guardan relación con la reacción que tuvo con el alférez Carlos Cabrera, uno de los policías del Comando Radioeléctrico que fueron a la vivienda a ver qué sucedía, a las 00:30, aproximadamente. El otro delito del que lo acusan, el más grave, tiene vinculación con la sospecha de que puede haber atacado a la menor, antes.

Según lo que manifestó la madre de la niña, Adriana Lourdes Lucero, ayer Acevedo no alcanzó a golpear a su hija porque ella se interpuso, contó la oficial principal. “Lucero dijo que a ella tampoco llegó a pegarle, que sólo la empujó”, comentó.

De cualquier forma, la chiquita fue llevada al Hospital del Oeste y luego al Hospital Materno Infantil, donde fue examinada por una pediatra, que dio un informe detallado de lo que vio en el cuerpo de la paciente. “Dijo que tiene moretones en distintas partes”, refirió Flores. Por lo que vio la médica, no serían nuevos. Ahora investigan si el padrastro algo tuvo que ver con esas contusiones.

El director del Hospital San Luis, Leonel Anello, le confirmó a El Diario que, efectivamente, la menor “ingresó con múltiples hematomas en diversos estados evolutivos, en tórax, cara anterior y posterior de muslos y glúteos”.

“En el glúteo derecho presenta un hematoma rojo violáceo, y tiene otro similar en la cara posterior de muslo derecho”, precisó. En el rostro y alrededor de los ojos y de los párpados tiene petequias, es decir, pequeñas lesiones rojas, producto de daños en los capilares.

“Realizamos una interconsulta con Servicio Social y pedimos los exámenes de laboratorio pertinentes”, completó el médico, antes de las 20. Al cierre de la edición, la pequeña continuaba internada, pero sin riesgo de vida, bajo “control clínico, en una sala de internación común”, informó.

Se quedará con el papá

La Policía comunicó que, por disposición de la jueza de Familia y Menores 2, Viviana Oste, la menor quedará al cuidado de su padre biológico. “Es una medida preventiva”, respondió Flores cuando fue consultada sobre si la magistrado pudo haber ordenado esto por alguna sospecha sobre el comportamiento de la madre.

Oste, además, le impuso al imputado una restricción de acercamiento a la nena. La medida no es extensiva a Lucero y su otra niña, de 9 años, que tampoco es hija de Acevedo. La prohibición para arrimarse es “solo a favor de la nena de 2 años”, aclaró la principal.

El efectivo lesionado fue atendido en la Clínica Italia por la mordedura cerca de la axila izquierda y el golpe que sufrió en el brazo, del mismo lado. Flores dijo que, según le comentaron, Cabrera está fuera de peligro y le habrían dado de alta.

Ayer a las 18:30, mientras la principal dialogaba con este medio, el personal de la seccional del oeste de la ciudad trabajaba en las actuaciones que debían elevarle a la jueza Penal que tiene el caso, Virginia Palacios. En ellas incluyeron la denuncia de Lucero y los testimonios de vecinos.

Estos últimos contaron que solían escuchar gritos propios de peleas, discusiones y agresiones. “No han indicado hacia quién eran las agresiones, pero sí han dicho que han oído”, dijo.

Lucero les confió a los agentes que su pareja suele tomar alcohol y que cuando bebe de más se pone agresivo. “Pero no expresó en la denuncia si anoche –por el viernes–, estaba alcoholizado”, aclaró Flores.

Por las averiguaciones hechas ayer, el detenido no tiene antecedentes. La Comisaría 4ª tampoco había intervenido antes por una situación similar, ni tiene registros de que allí se haya radicado previamente alguna denuncia por violencia familiar o de género.