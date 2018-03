Las claves del escándalo de datos que involucra a Facebook

La empresa de Mark Zuckerberg está envuelta en una investigación sobre la utilización de datos personales de usuarios para influir al momento de votar en varios países. La explicación y las reacciones de un caso del que aún no se conocen todos los alcances.

Facebook, la red social más popular del mundo, está en la mira de todos desde hace una semana, cuando salió a la luz que una empresa británica llamada Cambridge Analytica obtuvo en 2014 la información de más de 50 millones de usuarios en Estados Unidos y la usó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellos. Mientras se investiga si actuó en otros países, incluso en la Argentina, la noticia ya tiene repercusiones con la presión de distintos gobiernos para conocer el alcance; y en Wall Street, con un desplome de las acciones de la firma dirigida por Mark Zuckerberg.

Los diarios The London Observer y The New York Times fueron los que revelaron la trama gracias a los detalles provistos por Christopher Wylie, el autor de la herramienta utilizada para la recopilación y que -como arrepentido- declaró ante los medios que trabajó para la campaña de Donald Trump, aquella que le permitió ganar la elección en 2016.



Un engaño en el origen

Aleksandr Kogan, un profesor de psicología ruso-estadounidense de la Universidad de Cambridge, accedió con presuntos fines académicos a los perfiles de millones de usuarios que descargaron una aplicación para Facebook llamada "thisisyourdigitallife". Su oferta resulta irresistible para algunos: ofrecía un servicio de predicción de la personalidad.

Pero esa app proporcionó más de 50 millones de perfiles a Cambridge Analytica, de ellos 30 millones tenían suficiente información como para explotarlos con fines políticos, a pesar de que solo unos 270.000 usuarios habían dado su consentimiento para que la aplicación accediera a su información personal.

El escándalo castiga a Facebook y en lo que va de la semana perdió casi 50.000 millones de dólares. Sus accionistas se manifestaron contra la firma por cometer "actos ilegales" que les provocan pérdidas bursátiles.



Cómo reaccionó Facebook

La red social responsabilizó a Kogan por lo ocurrido: "Nos mintió y violó nuestras políticas de plataforma al pasar datos de una aplicación que utilizaba Facebook Login a Cambridge Analytica, una empresa que hace política, trabaja para el gobierno y en el sector militar en todo el mundo", sostuvo Facebook en un comunicado.

A su vez, la empresa eliminó en 2015 la aplicación y exigió a todos los implicados que destruyeran los datos recabados, algo que según la firma de Zuckerberg no ocurrió. Desde hace más de una semana, cuando se reveló la noticia, suspendió a Cambridge Analytica y las cuentas de esa red social y de Instagram (de la que también es dueña) de Wylie.

Por otro lado, el jefe de seguridad de Facebook, Alex Stamos, anunció que dejará su cargo por "desacuerdos internos" sobre cómo afrontar el escándalo, en el primer coletazo dentro de la firma, informó The New York Times.

La palabra más esperada

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, pidió perdón, lamentó que se haya roto la confianza con los usuarios de la red social y se mostró "feliz" de tener la posibilidad de declarar ante el Congreso de Estados Unidos para poder aclarar su posición.

En una entrevista que concedió en exclusivo a CNN, el máximo responsable de la red social dijo que testificará "con gusto, si es lo correcto".

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, el Parlamento británico y la Eurocámara pidieron a Zuckerberg que comparezca para aclarar el escándalo.

En la entrevista, el responsable de Facebook admitió que el caso constituye "una gran violación de la confianza", pues "tenemos la responsabilidad de proteger los datos de las personas", subrayó.

En un comunicado previo, Zuckerberg anunció que la firma investigará a "todas las aplicaciones que accedieron a grandes cantidades de información" antes de 2014, cuando se les impuso limitaciones, y que ampliará sus restricciones a desarrolladores para evitar "abusos".



Argentina, involucrada

El Canal 4 del Reino Unido divulgó imágenes tomadas con una cámara oculta en las que se observa al consejero delegado de Cambridge Analytica, Alexander Nix, sugerir las tácticas que la firma utiliza para desacreditar a políticos a través de la red.

En el vídeo se puede escuchar a Nix decirle a un periodista encubierto que su empresa podía hacer "muchas" cosas para indagar en el pasado poco claro de un político para de sacreditarlo.

Entre esas tácticas mencionó mandar “chicas a su casa” para grabarlo en video. “Las jóvenes ucranianas son muy bonitas y eso funciona muy bien. Yo solo le estoy dando un ejemplo de lo que se puede hacer y de lo que se ha hecho", afirmó Nix.

En ese informe, el presentador asegura que dentro de esas reuniones tanto Cambridge Analytica como su empresa matriz, que se llama Strategic Communications Laboratories, afirmaron que “trabajaron en elecciones en todo el mundo, incluidas las de Nigeria, Kenia, República Checa, India y la Argentina".