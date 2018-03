"Hay que prestar atención a los permisos que damos"

Sobre el manejo que hacen este tipo de empresas tecnológicas con nuestros datos, David Fuentes, responsable de tecnología aplicada del Departamento de Investigación de Delitos Complejos, sentencia una frase que lejos está de dejarnos tranquilos: “En realidad, estamos todos expuestos”.

El nombre de usuario, la foto de perfil, el rango de edad, el país, la lista de amigos y los contenidos publicados de manera pública forman parte de la información que Facebook ofrece a servicios de terceros sobre nosotros, según aclara en su apartado sobre Política de Datos, que pocos leemos y que usualmente, a la hora de quejarnos, ya es tarde.

El especialista explicó sobre este escándalo internacional que lo que se hizo fue aplicar una técnica que se usaba en los '80 para hacer una psicometría, que con ciertas características como los rasgos psicológicos de una persona y sus gustos podía definir una personalidad. Lo que hizo la Universidad de Cambridge fue actualizar esa técnica para mapear los rasgos de personalidad en base a lo que les había gustado a las personas en Facebook.

“Analizando los 'me gusta' de las publicaciones lograron conocer a los individuos. Con pocos likes ya pueden tener una información importante de una persona, incluso más que su familia o amigos. Entonces, encuadrándolo en la psicometría se puede definir cómo piensa una persona; y esto llevado a gran escala, como en este caso y sumado a que las aplicaciones te piden permiso para registrar datos tuyos e incluso datos de tus contactos, se logró que de 270 mil usuarios que hicieron el test permitieran recopilar información de los amigos, un total de 50 millones de personas”.

Fuentes agrega que no es un dato menor el alcance de las 50 millones de cuentas, ya que es un cuarto de la masa votante de Estados Unidos y por ahí viene el escándalo: “En función de los gustos y cosas a las que les daban like o compartir como si estaban a favor de la ley de las armas, o si preferían fabricaciones americanas ante el resto se podía saber si tenían orientación demócrata o republicana. Lo importante fue descubrir de qué lado estaban y sobre todo identificar la masa indecisa, que fue sobre la que se trabajo”.

Cómo protegernos

“Uno confía en que plataformas como Facebook van a tener un buen manejo de nuestros datos privados pero por lo visto no es tan así. No tenemos ningún tipo de amparo, nos queda prestar atención a las políticas de seguridad y a los permisos que otorgamos. Debemos tomarnos el tiempo de leer bien todas las implicancias que trae una aplicación cuando le damos aceptar”.

Fuentes explicó que en la actualidad muchas plataformas de servicios permiten “loguearte” sin necesidad de ninguna autenticación por correo, sino asociándolo a tu cuenta de Facebook. Esas aplicaciones solicitan datos de tu cuenta, como nombre, foto de perfil, edad, lugar de residencia y otras te solicitan permiso también para conocer esas características de tus amigos.

“En teoría recopilan información para darnos un mejor servicio, por ejemplo una plataforma de viaje de acuerdo a los datos que recopila. Según donde vivís te ofrecerá el mar o las sierras para tus vacaciones, aplicando rasgos psicológicos del usuario te mostrará la oferta más atractiva”.