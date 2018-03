La Pampa se suma a San Luis: tampoco firmará el Pacto Fiscal

Carlos Verna, el gobernador de La Pampa, no firmará el Pacto Fiscal por el “incumplimiento de varias promesas” de la Nación. Así lo informaron medios pampeanos en las últimas horas.

El Diario La Arena detalló que, a principios de marzo, el ministro de Hacienda pampeano, Ernesto Franco, recordó que los ministros de Hacienda (de la Nación), Nicolás Dujovne, y de Interior, Rogelio Frigerio, se habían comprometido “de palabra” a pagar 431 millones de pesos para el déficit de las cajas provinciales. Pero desde el Ejecutivo de La Pampa aseguraron que el dinero no fue enviado. Por falta de pago de esta deuda (del año 2016) y otras anteriores, esa provincia le hizo un juicio al Estado Nacional.

Franco, fue justamente el ministro que ratificó, este martes, a un grupo de intendentes que no están dadas las condiciones y que no firmará el Pacto Fiscal, de acuerdo a lo informado por El Diario de La Pampa. Los medios anticiparon que el mañana (miércoles) se podría hacer el anuncio oficial.

De esta forma esa provincia se sumaría a San Luis, el único distrito que rechazó la firma del Consenso y aún reclama la deuda que la Nación mantiene con el Gobierno puntano.

La Pampa había trazado un acuerdo previó en noviembre a diferencia de la administración puntana. “San Luis no firmó ni lo va a firmar”, dijo en esa ocasión el gobernador Alberto Rodríguez Saá.

El mandatario también explicó que adherir a las reformas que propone el gobierno nacional le implica a las provincias desistir de los procesos judiciales relativos al régimen de coparticipación “sin ninguna compensación a cambio”.

“Si se suma todo lo que promete el Gobierno a nosotros nos significa un enorme perjuicio, es mucho más lo que nos deben, ahora, con uno solo de los juicios que con lo que proponen pagar en bonos. No vamos a desistir”, indicó y agregó que confiará en las instituciones, en la Corte Suprema, en la Constitución y en la Ley. “O tengo que confiar en un Gobierno que me va a dar mucho menos y que no cumple la Ley, discúlpenme no firmo”, reafirmó.