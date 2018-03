B Nacional: el “Verde” saca cuentas con la calculadora

El “Verde” dejó pasar una chance de oro el domingo en “El Coliseo”. No jugó bien, perdió ante un rival directo y la permanencia se complicó mucho más. Pero en este momento, hacer leña del árbol caído podría ser un error. Estudiantes ya no depende de sí mismo —aún sumando los 15 puntos puede irse al descenso—, por lo que debe mirar hacia adelante y sumar… mucho.

El elenco dirigido por Gerardo Gómez tiene cinco partidos por delante: Guillermo Brown de Puerto Madryn (V), Brown de Adrogué (L), Ferro (V), Independiente Rivadavia (L) y Aldosivi de Mar del Plata (V).

Y en esto del promedio, los números son letales. De arranque, el “Verde” sabe que si saca menos de 10 u 11 puntos será muy difícil que permanezca en la categoría; aunque con la irregularidad del torneo, quizá tenga alguna chance.

Teniendo en cuenta que Deportivo Riestra ya descendió –excepto que el TAS falle a su favor y le devuelvan los 10 puntos-, Estudiantes debe superar a cinco equipos más. El primero sería Flandria, que está abajo del elenco puntano en los promedios y si bien divide distinto, debería sacar no menos de 12 unidades para tener alguna posibilidad. Luego hay tres clubes que tienen las mismas temporadas que el “Verde” y son los rivales que debe pasar sí o sí en la tabla: Independiente Rivadavia y Boca Unidos (1 partido más) que están a 2 puntos y All Boys, a 4. Debe olvidarse de Juventud de Gualeguaychú y Villa Dálmine ya que se encuentran a 10 puntos con 15 en juego.

El primer objetivo no parece inalcanzable. De todas maneras, superando a cuatro equipos más Riestra, no le alcanzaría porque descienden seis. Entonces el “Verde”, necesita que Quilmes (1 partido más) o Nueva Chicago –que también dividen distinto- no sumen más de 7 puntos. Si el “Cervecero” o el “Torito” logran esa cifra, el destino de Estudiantes no es muy alentador.

Haciendo este análisis de los números y para que el hincha no se vuelva loco con la calculadora; Estudiantes tiene que sumar mucho, superar a los rivales que dividen igual; y esperar que Quilmes o Nueva Chicago se caigan.

¿Tiene vida? Sí, pero el margen es cada vez más chico.

PROMEDIOS

Equipos

17°) Juventud (G) 167 127 1,315

18°) Nueva Chicago 109 84 1,297

19°) All Boys 161 126 1,277

20°) Independiente R. 159 126 1,261

21°) Boca Unidos (C) 159 127 1,252

22°) Estudiantes 157 126 1,246

23°) Quilmes AC 24 20 1,200

24°) Flandria 75 63 1,190

25°) Dep. Riestra 12 19 0,631

* Descienden los últimos 6 equipos.