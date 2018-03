Falleció la niña que fue atropellada por su mamá

Falleció la niña de dos años que estaba internada en terapia intensiva con estado reservado debido a las heridas que sufrió tras ser atropellada por su madre este jueves en la ciudad de La Punta.

Autoridades del Hospital Regional San Luis confirmaron que pasadas las 20 de este viernes la niña sufrió un paro cardiorespiratorio que provocó su muerte.

Había ingresado a la guardia del Hospital Regional San Luis, cerca de las 23 de este jueves. Fue trasladada desde La Punta en ambulancia con lesiones grave en el bazo y el hígado.

El oficial principal Jorge Marín, de la Comisaría Nº 28 de esa localidad, señaló que no aún no tiene datos precisos de la hora y las circunstancias en las que ocurrió el hecho, ya que la mujer se encontraba en estado de shock, y no pudo prestar declaraciones.

“Estimamos que la mamá sacó su vehículo del garaje y no vio cuando la pequeña se cruzó. Pero aún no tenemos claro cómo sucedió. La familia está muy consternada”, dijo.