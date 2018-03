María Sol tiene 33 años y busca a su madre biológica en San Luis

Es médica en La Pampa y tiene dos hijos. La publicación que realizó en Facebook ya fue compartida más de 75 mil veces. Aún no tiene ninguna pista sobre el paradero de su mamá.

Sus 33 años transcurrieron en La Pampa, pero sus raíces son puntanas y cada vez le tiran más. Hace dos meses decidió exteriorizar su historia y publicó en Facebook fotos suyas y un claro mensaje: “Estoy buscando a mi mamá biológica. Nací en San Luis en el año 85”. Aunque todavía no tiene datos precisos, el posteo en las redes sociales fue compartido más de 75 mil veces, tiene más de 10 mil reacciones y 500 mensajes de apoyo.

En diálogo con El Diario de La República, María Sol –el nombre que eligió para identificarse en las redes- contó que preservó su identidad para que su familia adoptiva no se entere que había iniciado la búsqueda. Aunque fue en vano y por la viralización lo supieron en poco tiempo.

María Sol es médica en La Pampa y tiene dos hijos de 1 y 3 años. Fue justamente su maternidad lo que le despertó la necesidad de salir a buscar a su madre biológica.

También un rastro de que la mamá había ido tras sus pasos: “Estando embarazada, a una persona cercana se le escapó el dato que mi mamá era menor de edad y que la habían obligado a darme en adopción, y años después había ido a preguntar por mí a un familiar de mi papá adoptivo en San Luis”.

Ese fue el click para iniciar la búsqueda. De la poca información que logró juntar, sabe que su mamá aún no tenía 18 años cuando ella nació. También averiguó que su abuela adoptiva fue el nexo con una partera de apellido Celorrio, casada con un policía, que vivía en la avenida Lafinur. Esa mujer la habría entregado a su nueva familia.

“Una tía me dijo que mi mamá biológica había viajado un mes antes de que naciera a La Pampa para conocer a mi mamá adoptiva. Y que ella vivía en la casa de la partera. También sé que cuando me empezó a buscar fue a preguntar por mí a lo de un médico que era primo hermano de mi papá”.

Sobre su familia adoptiva, contó que su mamá –fallecida hace 22 años– nació en San Luis y su papá hizo el secundario en la misma ciudad. Luego se casaron y se fueron a vivir a La Pampa, pero muchos de sus amigos y familiares son sanluiseños.

“San Luis es una provincia con gente muy conservadora de su imagen y apellido, por eso estas son cosas de las que no se hablan. Después de mi posteo me escribieron muchas mamás que están buscando sus hijos por casos similares contándome sus experiencias. Es increíble la cantidad de gente que en aquellos años fue robada, vendida y sustraída, estando ya en democracia. Hay muchos casos en San Luis y en todo el país”.

No está sola

María Sol cuenta con el apoyo fundamental de su marido. También amigos que desconocían su caso se enteraron por Facebook. Muchos creyeron en primer momento que les habían robado sus fotos. “Al principio me shockeó mucho verme en el perfil de amigos, de gente que no conozco, incluso me dijeron que Paula Chávez lo compartió”.

Pero también después de que se saliera a la luz su historia en Facebook, logró que su familia en San Luis se sume a su búsqueda. “Me llamaron para ofrecerme ayuda”.

Después de 33 años, la búsqueda de la joven empieza a tomar fuerzas. Necesita ayuda para iluminar su pasado, darle tibieza a su alma y seguir adelante. Sol rastrea a su madre, quien debe tener en la actualidad entre 45 y 50 años, sin pausas, con la esperanza de un nuevo amanecer.