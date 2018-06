Juan Andrada, el "Patrón" de Godoy Cruz

Viene de familia de deportistas. Papá Jorge y mamá Antonia jugaron al fútbol. Hizo sus primeros pasos en Pringles. Después paseó su talento por Aseba y CAI San Luis, hasta que lo vieron de Mendoza y desembarcó en Godoy Cruz. Es Juan Andrada, un volante central de mucho despliegue, que debutó en Primera con Sebastián Méndez, y que fue clave en "El Tomba" de Diego Dabove subcampeón de la Superliga. Dicen que Marcelo Gallardo lo quiere para River.

Es perfil bajo. Disfruta el día a día. Las pizzas caseras que le hace su mamá, Antonia. Charlar con sus hermanos Marcelo, Melisa y Diego. Mirar una peli. Tiene como ídolo a Riquelme. Su referente en el puesto es Gago. "Permanecer en pie" es la frase de cabecera que lo acompaña siempre. No se olvida de sus primeros pasos en Pringles. En esos días de frío que iba al entrenamiento. Cuando miraba las agujas del reloj para ver cuánto faltaba para ir a jugar al fútbol. En esos "picaditos" en el barrio con los amigos de la vida.

Hoy es figura en Godoy Cruz, pero esa misma humildad que le inculcaron los viejos, es el caballito de batalla que tiene para lograr el objetivo: consolidarse en Primera División.

—¿Cuál fue la clave de Godoy Cruz para pelearle de igual a igual el título a Boca?

—La clave estuvo en que el DT nos dio la confianza y la tranquilidad que nos brindó en todo momento. Pero creo que la humildad fue la que nos llevó a hacernos un equipo fuerte, compacto, solidario. Se juntaron todos esos factores, que a la hora de cada partido, fueron fundamentales.

—Boca hizo la diferencia en la primera parte del torneo

—En el primer semestre Boca sacó una ventaja grande. En la segunda parte del torneo, nosotros encontramos esa identidad de juego, que en la primera mitad del certamen no la encontramos; y con nuestras armas pusimos en riesgo el campeonato de Boca.

—Boca fue el indiscutido campeón, pero desde el juego Godoy Cruz fue más vistoso...

—Sí, es cierto. Hicimos un buen campeonato. Jugamos bien y salíamos con la misma idea en cualquier cancha, eso hizo que consiguiéramos un buen colchón de puntos. Daba la impresión que si el torneo duraba un par de fechas más, podríamos haber llegado a un desempate, pero no se pudo, aunque se logró el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores.

—Cuando empezó el torneo, ¿pensaban que iban a estar en la pelea por el título?

—No empezamos de la mejor manera, pero en la segunda mitad nos dimos cuenta que podíamos. Fue importante el DT, ya que pudimos sacar muchos puntos fuera de casa y eso nos llevó a pelearle la punta a Boca.

—¿Cuáles son tus características de juego?

—Soy un volante central, me gusta soltarme, romper líneas. Me siento cómodo jugando solo o con otro cinco al lado, me adapto bien a las dos formas.

—Cuando te fuiste a Mendoza, ¿pensaste que te iba a llegar todo tan rápido?

—La verdad que no. Si bien es cierto que uno siempre se tiene confianza, también es verdad que no es fácil llegar, ya que hay muchos jugadores, pero con sacrificio y trabajo todo se puede. Además, tuve la suerte de tener un entrenador como Sebastián Méndez, que confió en mi y me dio la chance de debutar en Primera.

—Godoy Cruz trabaja muy bien en las inferiores.

—Sí. El "Gato" Oldrá es clave en esa faceta. Tiene muy buen ojo para elegir. El club vende mucho y se sigue nutriendo de juveniles. Además cuando compra no hace grandes gastos y esos mismos jugadores después se potencian en la institución.

—El equipo aprovechó mucho el presente del "Morro" García

—El "Morro" es un jugador extraordinario. Es de selección. Muy pocos jugadores aguantan la pelota como él. Lo critican por el peso, pero es su fisonomía. Es completo. Se lleva bien las marcas, hace goles. Juega bien con o sin la pelota, por suerte lo disfrutamos nosotros y lo sufren los rivales. Un jugadorazo.

—¿Amigos que te haya dado el fútbol?

—Muchos. Amigos de la infancia. En Pringles, en Aseba y en la CAI. Compañeros de la vida con los cuales sigo en contacto. Después, con 17 años, me tocó irme a Godoy Cruz y ahí me aferré mucho a los chicos de las inferiores, con los que compartí grandes momentos, uno de ellos es Lencina.

—¿Te adaptaste rápido al cambio?

—Al principio es complicado. Dejás muchas cosas de lado, familia, cumpleaños. No es fácil. El entrenamiento y el apoyo de tu gente es lo que te lleva a aguantar. Hay que trabajar duro todos los días para convencer al DT.

—¿Vas a seguir en Godoy Cruz?

—Sí. Tengo contrato hasta 2021. Además vamos a jugar Copa Libertadores. En Godoy Cruz encontré regularidad. Quiero tratar de conseguir un colchón de partidos para después pegar el salto. Estoy muy cómodo, me tratan bien. Estoy cerca de la familia, así que por el momento la idea es continuar.

—¿Qué hay de cierto de un interés de River?

—A mí nadie me contactó. Escuché algunas versiones, pero sólo eso. No hay nada oficial.

—¿Te quedaste con ganas de jugar para la Selección de San Luis contra Boca?

—Sí, la verdad que tenía muchas ganas. Me hubiese gustado jugar en San Luis. Intenté de mil formas pero no se pudo.

—¿Soñás con la Selección Argentina?

—Sí. Todo el tiempo. Es el sueño de todo jugador. Cuando te iniciás en esto, primero anhelás llegar a primera y después ganarte un lugar en la Selección. Sería lo máximo poder vestir la camiseta de mi país.

—¿Cómo la ves a la Selección?

—La veo bien. Le tengo fe. Ojalá podamos salir campeón. La ilusión es grande, ya que tenemos al mejor del mundo y si lo rodeamos bien hay muchas chances que se consiga el objetivo. No va a ser fácil, porque hay grandes equipos, pero nosotros tenemos lo nuestro.

—Si fueras Jorge Sampaoli, ¿lo convocás a Juan Andrada?

—Sí. Lo convocaba (risas)

Tiene un potencial enorme. Sabe que tiene mucho camino por recorrer. Está dando los primeros pasos en un equipo que fue sensación y que jugará la Copa Libertadores. Juan Andrada, puntano y patrón de Godoy Cruz.