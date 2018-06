El Papa autorizó la beatificación de monseñor Enrique Angelelli

El Vaticano reconoció el martirio de cuatro víctimas de la dictadura cívico militar argentina, entre ellas a monseñor Enrique Angelelli, y así abrió las puertas para que se comience el proceso de beatificación. Además de Angelelli, los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, y el laico Wenceslao Pedernera (nacido el 28 de setiembre de 1936 en Los Jagüeles, La Calera, San Luis) todos asesinados en 1976 durante la última dictadura, murieron como mártires y serán beatificados, reconoció el decreto dado a conocer ayer por la Congregación para las Causas de los Santos.

El 18 de julio de 1976, los padres Carlos de Dios Murias, un sacerdote franciscano argentino, y Gabriel Longueville, francés, fueron secuestrados y trasladados a una base aérea. Allí fueron interrogados, torturados y asesinados. Sus cadáveres, acribillados por balas, fueron descubiertos dos días más tarde.

Mientras que el 4 de agosto de 1976, monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, de regreso de una misa en homenaje a los dos religiosos muertos, sufrió un accidente de tránsito. Aunque al principio fue calificado como "accidente de circulación", en 2014 fue reconocido como asesinato y fueron condenados a reclusión perpetua Luciano Benjamín Menéndez y Luis Estrella. Poco antes de su muerte, Angelelli había recibido amenazas de muerte a raíz de su actividad en defensa de los pobres. Y Pedernera, un laico puntano que fuera colaborador de Angelelli, fue asesinado por cuatro encapuchados en su casa de Sañogasta (La Rioja) el 25 de julio de 1976.

Al reconocer el martirio de estas cuatro víctimas de la junta argentina, la Santa Sede afirma que murieron por "odio a la fe", a pesar de que la dictadura militar se reivindicaba en defensa del cristianismo.

El obispo de La Rioja, Marcelo Colombo, confirmó en una carta que el Papa Francisco autorizó la publicación del decreto del martirio por odio a la fe que habilita la beatificación de Angelelli. Según expresó “en sus palabras cálidas y paternales, al comunicarme esta hermosa novedad, el Santo Padre me animó a comenzar cuanto antes los trabajos preparatorios para la oportuna beatificación de Angelelli y sus compañeros mártires. Y me expresó su alegría que el 4 de agosto en La Rioja tengamos esta hermosa noticia para celebrar la vida que nos viene del Señor y que en Enrique, Carlos, Gabriel y Wenceslao fue entregada por amor a Dios y a los hombres”.

El secretario de Derechos Humanos de La Roja, Delfor Brizuela, destacó que la próxima beatificación del ex obispo representa un "reconocimiento para mantener viva la memoria, la verdad y la justicia. Es una grata sorpresa y un reconocimiento a lo que siempre hemos bregado y luchado a través de la Iglesia universal y también desde otros ámbitos para mantener viva la memoria, la verdad y la justicia por Angelelli", dijo en declaraciones a la agencia Télam Brizuela, un ex sacerdote que desempeñó su tarea pastoral en Chamical (La Rioja).



Wenceslao Pedernera: puntano, obrero rural y vocación cristiana

Pedernera tenía 39 años el 25 de julio de 1976 cuando fue asesinado. Era campesino y estudió hasta tercer grado, fue obrero golondrina en los viñedos de Mendoza, organizador del movimiento rural católico y colaborador del obispo Enrique Angelelli.

La madrugada el 25 de julio alguien golpeó la puerta de su casa, Pedernera salió a atender y sin decir una palabra cuatro personas encapuchadas le dispararon veinte balazos cuando adentro estaban durmiendo su esposa, Coca, y sus hijas María Rosa, Susana y Estela. Aunque su mujer y un vecino lograron llevarlo en una camioneta, moribundo, hasta el hospital de Chilecito, horas más tarde falleció.

Había nacido el 28 de setiembre de 1936 en Los Jagüeles, La Calera, Departamento Belgrano de San Luis. Tuvo dos hermanos y una hermana. Se cruzó en la vida de Coca cuando él tenía 25 años, en Mendoza, adonde llegó junto con otro grupo de trabajadores que se dedicaban a enmaderar las viñas.

En junio de 1973 Wenceslao, Coca y las tres hijas llegaron a La Rioja para instalarse en Anguinán donde empezó a realizar trabajos para una finca. Luego se trasladaron a Sañogasta y de ahí a la parcela "La Buena Estrella" que compartieron con los sacerdotes Rafael Sifré, Carlos Di Marco y Gonzalo Llorente.

En esa causa los principales implicados fueron Luciano Benjamín Menéndez y Osvaldo Pérez Bataglia, quienes coordinaban la represión ilegal en La Rioja.