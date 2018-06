Cómo votarán los diputados de San Luis

Hasta el momento son tres lo que manifestaron su negativa al proyecto de legalización. Riccardo expresó en los últimos días estar repensando su postura y Vallone dice no definir su postura aunque muestra guiños en contra.

A dos días de la votación en la Cámara de Diputados de la Nación, los representantes de San Luis inclinan su termómetro hacia el no. Tres de los cinco legisladores nacionales ya manifestaron de ante mano su negativa al proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria de embarazos no deseados: ellos son Ivana Bianchi, Victoria Rosso y Karim Alume, todos de Frente Unidad Justicialista. En tanto, Andrés Vallone –del mismo partido- expresa no tener una decisión tomada aunque manifiesta abiertamente su negativa al aborto. La duda ahora quedaría en José Riccardo, de Cambiemos, quien en primer momento se expresó en contra y en los últimos días pasó a la lista de “indecisos”.

Ivana Bianchi

"Voy a votar en contra porque para mí la vida comienza desde la concepción como lo ha dicho la Academia de Medicina y muchos biólogos. Sí creo que hay que atender a las tres causales que establece el Código Penal pero no estoy de acuerdo en legalizar su práctica en general".



Victoria Rosso

"Voy a votar de forma negativa porque reafirmo mis convicciones con la vida. Es el valor supremo y condición necesaria para la dignidad del ser humano. Debemos ser responsables como legisladores por la consecuencias que implican avalar la interrupción de la vida desde el seno materno".



Karim Alume

"Votaré en contra y personalmente creo que tendría que ser despenalizado, es decir reglamentar correctamente los casos que ha establecido la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia", afirmó.





Andrés Vallone

Aunque se ha manifestado en reiteradas oportunidades en contra del aborto y condice con lo que publica en sus redes sociales, sobre todo en Twitter donde tiene más actividad, su secretaria privada manifestó en distintas oportunidades que tuvo contacto con El Diario de la República, que el diputado todavía no tiene una decisión tomada y que va a decidir luego del dictamen del martes.



José Riccardo

El diputado de Cambiemos es uno de los que los medios nacionales incluyen en el listado de “indecisos” junto a otros 30 legisladores. El cambio de postura de Riccardo, en relación a lo que ya había manifestado de “estar en contra del proyecto original” radica en las modificaciones que se incluyeron al dictamen de una de sus propuestas donde solicita que se incorpore una disposición para una educación sexual integral, que deberá ser una ley de orden público y de estricto cumplimiento.

"No estoy convencido que la solución al tema de fondo sea el aborto libre. Creo en la educación, porque es transformadora. Se ha puesto sobre la mesa de discusión, la importancia de la Educación Sexual Integral para la prevención de embarazos no deseados. Sin embargo la mujer siempre termina siendo una víctima, debiera ser considerada una víctima de aquellos que practican ilegalmente el aborto por un interés económico", expresó Riccardo, que es el titular de la Comisión de Educación.

“Mi convicción es salir de la discusión coyuntural y centrar el problema en la educación, una educación sexual de forma integral es un derecho de los chicos, las escuelas son el punto más importante de este debate, que independiente del resultado final espero como lo solicite que a partir del próximo ciclo lectivo sea parte de todas las curriculas del país”, agregó este lunes.