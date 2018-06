Aborto: a horas de la votación crece la presión para los diputados

Los legisladores que aún no decidieron su voto sienten el clima febril. En San Luis, la mirada tensa cae sobre José Luis Riccardo. Los “indecisos” que están más cerca del proyecto son los más apuntados.

Las expresiones a favor y en contra de la despenalización del aborto recrudecieron en varias provincias, a modo de presión a los legisladores que debatirán el proyecto en la histórica sesión prevista para este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación.

San Luis no es ajeno al clima febril. José Luis Riccardo, el legislador sanluiseño de Cambiemos, es uno de los que aún no ha definido su voto. Y ya siente el calor de la presión. Un medio local, mediante una encuesta en Facebook, pide a los puntanos “Ayudémonos a pensar” a Riccardo. Si bien una de las opciones es “A favor de las 2 vidas” y la otra “A favor del aborto”, las dos tienen la leyenda “Defienda la vida del niño por nacer en San Luis”.

En principio el diputado se había manifestado en contra del “proyecto original”, pero el lunes le dijo a El Diario de la República que ahora está definiendo si votará a favor o en contra. Su cambio de postura radica en que en las modificaciones incluyeron al dictamen de una de sus propuestas: la que solicita que se incorpore una disposición para una educación sexual integral, que deberá ser una ley de orden público y de estricto cumplimiento.

Córdoba y San Juan

El arzobispo de Córdoba, monseñor Carlos Ñáñez, se manifestó por el "cuidado de las dos vidas" y aconsejó que cuando están en discusión esos aspectos "es importante escuchar desapasionadamente los argumentos de la ciencia que nos ilustra sobre el comienzo y desarrollo de la vida".

En tanto, el ministro de Salud cordobés, Francisco Fortuna, manifestó que "la despenalización del aborto no es una solución".

Sobre el proyecto que promueve el aborto legal, libre y gratuito, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, rechazó la iniciativa y señaló que la postura de su provincia "puede llegar a ser mayoritaria y eso es lo que esperamos".

Lousteau desplazó de su bloque a un diputado que cambió su postura

El líder del bloque Evolución en la Cámara de Diputados, Martín Lousteau, decidió desplazar de la bancada al legislador mendocino José Luis Ramón por haber cambiado su voto respecto de la despenalización del aborto, luego de haberse expresado a favor de la iniciativa.

"Quiero comunicarte que he tomado la decisión de votar en contra de la ley que despenaliza el aborto, desprendido de cualquier presión. Se está discutiendo sobre la interrupción de la vida en el seno materno y eso me ha hecho mucho ruido. El centro de esta discusión es la vida", manifestó el cordillerano el pasado lunes, al modificar su postura.

Ante esa decisión de Ramón, el ex embajador en Estados Unidos lamentó el cambio respecto a la iniciativa que se votará este miércoles en el recinto de la Cámara baja. E informó sobre su desplazamiento: "Cualquiera sea el motivo de su cambio, nos parece que la manera en que se ha comportado no está a la altura del debate ni de los estándares que pretendemos para nuestro espacio por lo que ya no participaremos de ningún interbloque con él".

"Resulta claro que habiendo tanto en juego, hay presiones. De un lado y del otro. Y los diputados no son ajenas a las mismas. Esperemos que el diputado no haya tomado su decisión influenciado por estas presiones o, peor aún, como fruto de la especulación política", aventuró Lousteau en diálogo con el canal América.

(Redacción-NA)