En cinco meses, hubo casi 500 casos de menores demorados en la Comisaría

Un informe realizado por la Comisaría del Menor arrojó que de enero a mayo de 2018 hubo 482 casos de niños y adolescentes de entre 13 y 17 años que fueron demorados por diferentes motivos, algunos por robar o dañar propiedad privada o pública, otros por andar en la calle con la intención de delinquir o simplemente por deambular muy tarde de noche. También hubo algunos casos de violencia en las escuelas, un niño que golpea a otro y el padre de este lo denuncia, o la detección de alguna maestra, de maltrato infantil por parte de algún familiar. La jefa de la Comisaría del Menor, Ivana Bustos, aseguró que "la prevención y el refuerzo de efectivos policiales en las calles, sobre todo en el centro, hizo que haya menos alojados con respecto al año pasado".

Bustos detalló que de esos casi 500 casos, 204 fueron demorados por deambular por la calle, "le decimos 'por situación de calle' a los que andan deambulando, a veces con la intención de robar. Algunos son reincidentes, no es la primera vez que ingresan. Un niño deambula cuando anda por la calle muy tarde, no existe un horario específico, pero trabajamos para plantearlo. Hablamos con la titular del Juzgado Contravencional, Itatí Zudaire, para que cuando sean reincidentes veces, ponerle una contravención a los padres por no cumplir con el resguardo del menor".

Aseguró que el incremento de patrullas en el centro de la ciudad, sobre todo en la parte comercial, la presencia de Infantería y del DRIM (División de Respuesta Inmediata Motorizada) "hace que disminuya el número de adolescentes delinquiendo o que están en la calle. Son las prevenciones que hacemos para evitar que cometan un ilícito". Para Bustos, que ahora exista la posibilidad de poner una contravención a los padres de los menores que delinquen, "va a tener buen fruto, porque van a bajar aún más las estadísticas. A un hijo hay que contenerlo. Se nota cuando los padres están ausentes porque muestran muchos ingresos en la Comisaría y no sólo eso, también vemos el estado físico en el que llegan. Están sucios, desabrigados, a veces sin zapatillas. Tenemos un 'roperito' que armamos con donaciones que hacemos los policías, damos ropa de nuestros hijos. Entonces cuando llegan los chicos, les ofrecemos un baño, ropa limpia y una comida. Siempre hacemos un informe sobre el chico, sobre todo cuando viene muchas veces. Hay menores que andan en la calle con la intención de pedir dinero o algo de comer, los llevamos a la Comisaría y ahí llamamos a los padres y evaluamos cómo están".

"Muchos niños vienen a la Comisaría por un plato de comida, porque acá tienen un mate cocido, algunos vienen solos. Tenemos el caso de un nene que viene desde La Punta, tiene una discapacidad, le gusta subirse al móvil. A otros les gusta pasear con los policías y cuando llegan acá todos los tratamos muy bien, a veces no se quieren ir", comentó Bustos.

La violencia escolar es otra variable de las estadísticas. La oficial contó que en lo que va del 2018, hubo 10 casos de peleas en las escuelas. "Suele ser el bullying o que uno le pegó a otro y el padre hace la denuncia en contra del menor. Formalmente pedimos un informe a la escuela para que nos diga todo. También, a través de la escuela los maestros pueden detectar violencia por parte de la familia, ellos pueden llegar mejor a las criaturas", explicó.