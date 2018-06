Por caída de materiales, frenan una obra en la clínica Cerhu

Hoy en calle Maipú, entre Lavalle y Pedernera, lo primero que llama la atención a los peatones es un puente colgante que atraviesa la calle y que comunica la clínica Cerhu con el edificio de la maternidad, pero también un cartel blanco con letras rojas que advierte que una obra en construcción en ese centro ha sido paralizada por la Municipalidad de San Luis. Según Gabriela Pisoni, directora de Obras Privadas, en el proyecto no se cumplía con las normas de seguridad correspondientes, y señaló que en varias oportunidades recibieron denuncias de los vecinos por desprendimiento de materiales. Además indicó que la clínica fue advertida en varias ocasiones antes de la clausura.

“Desde el mes pasado que se le estaba solicitando a la clínica que regularice la situación”, aseguró Pisoni, quien agregó que el primer aviso fue el 10 de mayo, pero que no obtuvieron respuesta. Ante esta negativa se los volvió a notificar el 29 del mismo mes. “Finalmente el 5 de junio se resolvió paralizar la obra ya que no se tomaron las medidas de seguridad pertinentes”, precisó y contó que los propios vecinos fueron lo que los alertaron sobre el hecho. “Los obreros estaban trabajando en el último piso y en más de una ocasión hubo desprendimiento de material. Eso demuestra que no hay un control adecuado”, resaltó

La directora de Obras Privadas manifestó que todas las edificaciones que se realizan en la vía pública deben contar con todas las medidas de seguridad. “No queremos que ningún vecino se lastime. Además estamos en zona sísmica dos por lo cual solicitamos y exigimos la participación de un profesional interviniente en el cálculo y en la dirección técnica de obra para evitar catástrofes”, explicó y manifestó que Cerhu está ubicado en un lugar de mucho transito. “Ahí se desprendió un muro. Por eso hay que cumplir con el código urbanístico. La manipulación de los materiales en obra son peligrosos y los peatones no pueden quedar expuestos”, contó.

Juan Lucero, vecino y dueño de un comercio, expresó que el 2 de mayo, mientras estaba atendiendo el local, sintió un ruido fuerte. “Salí corriendo y vi que en el medio de la vereda había un pedazo de mampostería. Menos mal que fue un fin de semana que hay poco movimiento porque si no hubiera sido fatal”, comentó y precisó que luego del incidente llegaron los inspectores municipales a constatar lo que había sucedido.

“Después de la inspección recién ahí pusieron un techo para que la gente pudiera pasar sin que le caiga nada arriba de la cabeza”, dijo molesto el comerciante, quien también indicó que por esa zona pasan muchas mamás con sus cochecitos. “También por la misma obra habían cortado la vereda y la gente se veía obligada a cruzar la calle, un peligro ya que también pasan colectivos”, aseguró.

Cecilia Alcaraz, encargada administrativa de la clínica privada resaltó que la empresa Premoledados San Luis es la que tiene a cargo la obra y que ellos son los que deben responder ante esta irregularidad en el proyecto. “Nosotros tenemos un contrato de locación de obra para hacer dos pisos más. Los que tendrían que dar explicaciones por lo sucedido son ellos. Lo único que sé es que no han cumplido con los requisitos que la Municipalidad les pidió en cuanto a la documentación”, explicó y agregó que “los responsables de hablar con los inspectores sobre la obra es la empresa con la cual se firmó un contrato”.

El auxiliar de seguridad e Higiene de Premoldeados San Luis, Hugo Morales, manifestó que la empresa tomo los recaudos necesarios colocando las pasarelas en el sector de los andamios. “Eso fue lo que nos solicitaron los inspectores municipales y cumplimos. Ahora nos paralizaron la obra hasta que presentemos la documentación y programa de seguridad”, comentó y señaló que no colocaron la pasarela antes porque no sabían que tenía que estar. “Nos parece raro que haya caído material porque teníamos las pantallas puestas para evitar justamente eso. Estamos en la etapa final de la colocación de techo”, concluyó.

El Juez de faltas municipal Alejandro Ferarri, quien es el encargado de llevar adelante la causa explicó que todavía no hay ninguna resolución tomada y que se esta evaluando la situación. “La clínica Cerhu fue intimada por que había una deficiencia en las medidas de seguridad y no hubo un cumplimiento”, indicó y precisó que la empresa a cargo presentó la documentación requerida. “No hay multa, esta es una etapa previa. La situación actual es que se paralizo la obra porque ha habido peligro y se ha caído mampostería a la calle”, aseguró.

Ferrari señaló que la clínica privada es responsable de igual manera que la empresa que contrato para realizar la edificación. “Son responsables ya que deben cerciorarse que cumplan con todas las medidas de seguridad. La responsabilidad no se transfiere”, señaló y detallo que la obra será puesta en funcionamiento recién cuando se haya visto toda la documentación correspondiente.