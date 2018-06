Quieren identificar a todos los perros por medio de chips

En Zoonosis Municipal aseguran que los dueños no hacen el registro de sus mascotas por la complejidad del trámite.

Tener un mejor control sanitario sobre todos los perros de la ciudad, buscar a los dueños responsables de los abandonados en las calles, tener estadísticas precisas de vacunaciones, de castraciones, de cuántos son los "perros potencialmente peligrosos". Eso busca la Dirección de Zoonosis Municipal con una actualización de la Ordenanza Municipal N° 3125 dictada hace una década. El proyecto que abarca, entre otras cosas, inscripciones de mascotas por medio de chips, y reducción de razas determinadas como "peligrosas", se tratará en las próximas semanas en el Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis.

La presidente de la Comisión de Salud del Concejo, Celeste Aparicio, afirmó: "Acá en la ciudad de San Luis hay seis ordenanzas que regulan la vida animal. Una es de aves y las otras cinco son de perros, y una de ellas es que habla sobre los perros peligrosos. Falta mucho en lo que refiere a animales exóticos, al maltrato animal, refugios, guarderías, las caneras. Lo que hemos decidido hacer es una única ordenanza, derogando lo viejo, ampliando en todas las áreas que nos hace falta, trabajando mancomunadamente con proteccionistas, veterinarios, y Zoonosis, para tener una ordenanza actualizada y más abarcativa".

Según esa legislación vigente, debe haber un registro de perros "potencialmente peligrosos". Actualmente en Zoonosis calculan tener más de 450 canes sin inscribir en el listado, y apenas unos 250 identificados. Aseguraron que son estadísticas que prácticamente no se han movido respecto al año pasado, y tienen un motivo de por qué está paralizado. "Vimos el problema de la reticencia a inscribir los perros, y las dificultades que se les presenta a la gente cuando viene. Estamos trabajando con el Concejo para hacer una legislación que facilite la inscripción y la identificación de los 'potencialmente peligrosos' y no peligrosos también. Con esto, vamos a poder ver cuál es nuestra proporción habitantes/perros. Queremos saber qué porcentaje estamos vacunando, qué porcentaje estamos castrando, cuántos perros peligrosos hay. Queremos modificar la legislación vigente, a fines de facilitar el acercamiento e identificación de los animales", aseguró Raúl Martínez, director de Zoonosis Municipal.

Para Martínez, el modo de hacer esto es claro: "Nosotros estamos todos de acuerdo, que la identificación tiene que hacerse con chips. Esto por supuesto conlleva a una identificación que no sea cruenta, como lo es con el tatuaje, que además de eso, se borra. Queremos que sea algo fijo y represente una responsabilidad para el propietario, porque si vemos a un perro en la calle, sabremos quién es el propietario, cosa que no sucede ahora".

"La propuesta de Zoonosis, junto con el Colegio de Veterinarios, es de chipear a todos los perros de la ciudad de San Luis, que tengan dueño, así como también a los que salgan de la canera con adopción responsable", indicó la concejal del blloque Avanzar y Cambiemos por San Luis, y agregó: "El chip tiene como uno de los objetivos dar con el dueño, la persona responsable que se haga cargo del perro. Hoy hemos dejado en manos de los proteccionistas y las personas de buen corazón, todo lo que tenga que ver con la problemática animal. Queremos que el Municipio se haga cargo, y con eso no digo que no hacen nada, pero muchas veces no dan abasto, porque siempre lo urgente tapa lo importante".

Sin embargo, otro de los ejes principales que tiene el proyecto es acotar el listado de los canes "potencialmente peligrosos". La ordenanza establece que son 23 las razas, además de las cruzas que incluyan alguna de ellas. "Con esta legislación actual estamos cubriendo al 90% de todos los perros, deberíamos inscribir a todos prácticamente. Sólo quedarían afuera el Caniche Toy y el Beagle, que también pueden ser peligrosos para un bebé por ejemplo, si vamos a hilar fino".

Más de 70 países usan el chip

Muchas veces se usan países del primer mundo como espejo para replicar políticas y acciones para el bien común. Si bien es algo que se va a tratar en el Concejo Deliberante en las próximas semanas, el chip como identificación para los animales, es el futuro. Setenta y seis países son los que lo usan como una política de Estado, hay varios que están en proceso de implementación, y también hay otras provincias argentinas que de a poco lo empiezan a incorporar.

Según el sitio web "chip247.com", todos los países que conforman la Unión Europea tienen la identificación animal mediante el microchip, y en muchos sitios no como una novedad. Por ejemplo, Inglaterra estableció este método hace ya cinco años para todos los perros.

En el continente sudamericano hay intentos de implementación como es el caso de Uruguay, donde reconocen tener una situación "descontrolada" por la población de perros. Además, en Chile salió la ley a nivel nacional el año pasado, y hace apenas dos meses entró en vigencia. Algunos de los otros países importantes de otros continentes que lo implementaron son Japón, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Nueva Zelanda, y Sudáfrica.

Los especialistas aseguran que la implantación no implica ningún riesgo para la salud del perro, y que tampoco sienten dolor. Aunque sí indican que puede pasar un momento de estrés durante el proceso.