Analía Exeni, una mujer dispuesta a ayudar a los demás

A los 28 años decidió llegar a San Luis desde Buenos Aires. Casi sin darse cuenta pasaron quince años de aquella decisión. Tampoco se dio cuenta la consultora y escritora Analía Exeni que esa determinación le cambiaría definitivamente la vida.

Ahora, la mujer es reconocida en gran parte de Latinoamérica y Europa por su manera de ayudar a las mujeres a salir adelante. Con ocho libros publicados y dos más que vienen en camino, Analía busca el lado positivo de la vida y lo transmite con total fervor.

“Desde los doce años que escribo pero recién a los cuarenta me animé a publicar y ya no paré más porque me enamoré por completo de escribir. Es un hábito que cultivo a diario”, expresó la escritora que busca con sus libros llegar al entusiasmo de sus seguidoras. Por ejemplo, en su último libro “Máximo potencial y liderazgo limitado” les ayuda a sus lectores -mayormente mujeres, pero con algunos varones en la línea a cambiar sus hábitos de vida, algo que según Analía, los llevará al éxito y la felicidad.

Luego de batallar una feroz pelea contra el cáncer, la escritora decidió seguir adelante, no sólo en la escritura, sino también en animar a más mujeres a seguir por sus sueños sin importar las adversidades. Fue por eso que prosiguió con la idea de dictar charlas de liderazgo personal, cambio de hábitos y distintos puntos que conectaban con las luchas interiores y el espíritu.

Analía expresó que ella misma se siente una mujer líder y es por eso que desea inculcar ese mismo sentimiento a las demás para que cambien su vida y sus pensamientos de manera positiva. “Siento que estoy en este mundo para servir a otros seres humanos, ser un nexo entre ellos y sus sueños, ayudarlos y motivarlos a cumplir sus máximos objetivos, desafiarlos a tener metas elevadas y principalmente a sacarlos de su zona de confort y alejarlos de la mediocridad”, agregó la consultora en una charla con ETC.

En 2015, Analía formó su propia consultora llamada estratégicamente “Éxito” que, junto a un equipo interdisciplinario, se volcó de lleno al trabajo de la consultoría.

Actualmente, Exeni es reconocida en todo el país por sus charlas motivacionales, seminarios para personas emprendedoras y en setiembre lanzará junto a “Éxito” un certificado sobre “Coaching ejecutivo para gestión creativa” que será respaldado por universidades de Chile y Argentina. “Dentro de la consultora yo me especializo en liderazgo, trabajo en equipo, resiliencia empresarial y desarrollo humano”, contó la escritora.

Cada vez que concluye con un seminario (el próximo será el sábado que viene en Estancia Grande), Analía siente mucha felicidad y la satisfacción porque considera que dejó enseñanzas ideales para que la persona se desenvuelva con múltiples herramientas. “Las personas que asisten a mis seminarios se llevan muchas tareas porque el verdadero aprendizaje comienza al finalizar el entrenamiento", sostuvo la autora.

Analía considea que la mejora de una vida depende fundamentalmente de quien quiera cambiar. "La clave es la constancia, hacer todos los días cosas nuevas, aplicar las herramientas que mostramos en nuestras reuniones", agregó Exeni, quien siente que el cambio se produce cuando se hace un cambio de mentalidad.

"Es fundamental salir del papel de víctima. Eso convierte a la persona en la protagonista exclusivo de su vida”, explicó Analía.

La escritura y la capacitación le dieron el pie a la mujer para recorrer diferentes países del mundo y la llevó a mostrar su trabajo a ciudadanos de muchos lugares que la leen y la siguen. “En los últimos tres años viajé seguido a Europa y Estados Unidos, lugares donde se venden la mayoría de mis libros".

Este año, la autora radicada en San Luis comenzó a brindar una consultoría en Canadá donde trabaja semanalmente por videoconferencia. "Con la misma modalidad trabajo en Estados Unidos. Me siento muy feliz al tener seguidores porque me motivan a realizar mi trabajo con mucho amor y dedicación. A todo lo que hago le pongo el corazón”, expresó la escritora.