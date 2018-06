Quieren declarar a los tordos como plaga urbana en Villa Mercedes

Por estos días tan fríos los árboles del microcentro, en especial los de la plaza Pedernera, descansan de las conversaciones ensordecedoras de los miles de tordos que venían a pasear en las cálidas tardes de verano. No sólo su trino es molesto, sino que las veredas y todos los autos que estacionan debajo de los árboles sufren los desperdicios que desde las ramas descargan sin piedad los plumíferos. Por estas razones, el Consejo Municipal asesor de Medio Ambiente pretende elaborar una ordenanza para poder declararlos como plaga urbana y así delinear un plan para mudarlos hacia otra arboleda donde no causen inconvenientes.

La propuesta surgió en la última reunión semanal, después de analizar las disertaciones de los especialistas y representantes de otros municipios que tuvieron el mismo problema. Fue durante las Jornadas Comunales del Medio Ambiente, el pasado 29 de mayo.

“Hablamos con gente del policlínico regional Juan Domingo Perón sobre cuáles son las posibles enfermedades que transmiten, más los problemas que ocasionan en la ciudad y determinamos que hay que llevar adelante acciones para declarar a los tordos como plaga urbana. Dentro de la comisión establecimos varios pasos, el primero es tener el marco legal para poder avanzar en la elaboración de una ordenanza que salga rápido, para presentarla en la próxima reunión del Concejo Deliberante", explicó Mario Mondelli, el secretario de Desarrollo Sustentable y uno de los coordinadores del consejo ambientalista.

De aprobarse por los ediles, esta sería la primera especie animal a la que consideran como plaga urbana. El secretario estimó que no habría criterios en contra "sobre todo porque son aves exóticas, no son de la zona ni de la región".

Como segundo paso, deben decidir diferentes acciones que las obliguen a abandonar el microcentro, ya que recibieron muchos reclamos de vecinos y comerciantes, en especial los que tienen restaurantes, que se quejaron por no poder sacar las mesas y sillas a la vereda y del mal olor de las heces.

"Antes de tenerlos otra vez en la ciudad, queremos estar armados con un plan para evitarlos. Tras las experiencias de otras ciudades, no hay una sola actividad que lo resuelva, por eso la idea es aplicarlas en conjunto en las zonas más afectadas. Mover la plaga que utiliza la plaza Pedernera y sus alrededores como dormidero a otro lugar natural, algún bosque, de manera que no afecte el diario vivir ni tampoco a las aves. En Villa Mercedes somos muy respetuosos y queremos mucho a los animales, no vamos a hacerles daño, todo lo contrario, sino mudarlos para convivir sanamente", remarcó Mondelli.

Entre las opciones, planean hacer algunas podas, tratar los árboles con agua y molestarlos cuando duermen, sumar aire a presión y ultrasonido. Lo que buscan es quitarles la zona de confort. El secretario agregó que otra de las posibilidades que tuvieron en cuenta es la cetrería, es decir, contar con un ave mayor que puede ser un halcón que los ahuyente. "No pensamos que a los miles de tordos los pueda usar para alimentarse, sino como medio disuasivo que el sitio sea un hábitat molesto, poco confortable, así el tordo puede buscar lugares alternativas para dormir lejos del centro", aclaró.

En ocasiones anteriores, el Municipio probó con bombas de estruendo que le prestó la Vª Brigada Aérea, pero con el tiempo los animales se acostumbraron. Incluso aplicaron un producto sobre las ramas que no permitía que se quedaran, pero terminaba por lavarse mientras las molestas aves seguían sin inmutarse.