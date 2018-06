La inflación y el dólar jaquean a los que tomaron un crédito UVA

La ilusión por tener la casa propia empujó a miles de argentinos hacia los bancos que ofrecían (y aún lo hacen) créditos hipotecarios UVA, aquellos préstamos que se ajustan por Unidades del Valor Adquisitivo y que están vinculados al costo de vida, con una deuda que queda fija en UVAs al igual que sus cuotas. Tras aquel inicio prometedor de la operatoria, en abril del 2016, hoy la realidad de los deudores se ve seriamente complicada a raíz de la inflación y el indomable comportamiento del dólar. Los puntanos que tomaron el préstamo no son la excepción.

El Banco Nación, principal motorizador de la política crediticia habitacional, el Macro y sobre todo el Supervielle ofrecen en San Luis los créditos UVA. Las ofertas incluso se pueden ver en las pantallas de las computadoras o teléfonos celulares de aquellos que tienen cuentas 'Home Banking'. Pero la disparada del dólar hizo estragos las ilusiones de aquellos que pensaban tomar una hipoteca porque las cuotas, atadas al dólar y la inflación, los obligaron a frenar sus intenciones.

Sólo en abril, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la cuota inicial de un crédito tradicional dos veces y medio más alta que de un préstamo UVA. Pero el panorama actual, ante una inflación que no cede, se revirtió por completo: sólo en abril un deudor que tomó una hipoteca UVA en 2016 sufrió un incremento del 52% en el stock del dinero adeudado y lo mismo en el valor de sus cuotas.

En diálogo con El Diario de la República, la economista sanluiseña, Celeste Escudero, opinó sobre el comportamiento de la economía y lo perjudicial que resulta en la actualidad a raíz de la inflación. "Hay que tener muy en cuenta el valor del tipo de cambio. La devaluación tiene que ver con el monto de la casa, eso incide mucho. Si lo acordaste antes, si vas el lunes al banco el valor que habías acordado ya no será el mismo. Los que acceden al crédito tienen un problema adicional. Es el efecto directo. El otro dilema es la tasa de inflación al tipo de cambio. Ese es un factor indirecto y tiene que ver con los precios en nuestro país", sostuvo.

"Hay un mecanismo directo a través del factor diferencial entre lo que se tasa y lo que finalmente terminás pagando. Se ve perjudicada la persona que lo toma. Porque, en forma indirecta, el tipo de cambio modifica el valor del UVA porque está ajustado a la inflación. La depreciación del peso con el dólar modifica los precios de la economía", agregó.

"No podemos calcular el impacto exacto porque hay mucho espiral en el precio que uno termina pagando por el inmueble. Los que lo sacaron, la gente, no se capitaliza. Pero bueno, aunque suene a consuelo, vale remarcar que a la hora de decidir entre pagar un alquiler, con los valores que hoy presentan y las actualizaciones de los contratos, y alcanzar el propio techo, la opción es tomar el crédito UVA. Sin embargo, opino que, a la hora de capitalizarse, la clase media aún no lo consigue o lo tiene difícil", remarcó.

Ante el espectro inflacionario que atraviesa Argentina, otra vez aquellos que buscan un préstamo hipotecario vuelven a tener en cuenta los créditos tradicionales.

Si bien resulta más oneroso en los primeros 4,5 años, es más económico en los siguientes 25 años. El crédito UVA supone una actualización constante del capital que se debe. La cuota al inicio era baja (la tasa se fija, pero también se ajusta por inflación) y así sube el monto total que se debe pagar. De este modo la cantidad de años en cuotas sube significativamente.

El economista Hugo Zudaire reflexionó sobre la realidad del mercado inmobiliario no sólo del país, sino también de la provincia.

"Es complicado el panorama. La gente que tomó los préstamos lo sabrán mejor que uno. Es un sistema que, en definitiva, tiene un mecanismo que al indexar los saldos es posible que te obliguen a pagar más de lo que finalmente vale la casa. La inflación trae aparejados el valor de estos activos y la inflación castiga el precio de los bienes. Es probable que los inmuebles, al final, valgan menos de lo que vale la deuda. Algo muy similar a esto fue uno de los motivos de la crisis de 2008 en España. Es un sistema con algunas similitudes. Eran créditos bancarios ajustados por la inflación, pero el boom provocado hicieron que no valieran nada. Y a quienes no podían pagar su préstamo le remataban la casa o el banco iba contra el titular del crédito", recordó.

"Habrá que esperar y ver cómo evoluciona la operatoria. Ojalá que esto se pueda arreglar. Lo ideal sería echar una mirada compasiva a estos deudores. Son gente joven con la ilusión de tener su casa y no hay que coartarle ese sueño a través de cláusulas leoninas. Esto ya lo vivimos hace tiempo. Son cosas complicadas que este país ya vivió y volvemos a transitar", consideró Zudaire.

A la hora de pensar alguna salida, el profesional puntano ofreció optó por establecer diversos parámetros. "Pienso que el Gobierno Nacional podría armar algo que permita subsidiar una tasa para crédito hipotecario y dar un cupo límite de préstamos para que la gente acceda a su casa. Y así que puedan asegurar tener su vivienda. Es difícil lo que les está pasando hoy. Porque destinar siempre sus ingresos para pagar una casa que, posiblemente, nunca van a terminar de pagar mientras reine esta inflación. Y habrá que ver cuál será el valor de esa casa cuando lo quieran vender", afirmó.