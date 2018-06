Más de 200 mayores de 50 años estudian programación

Ya para algunas personas, una computadora implica entrar en pánico, una sensación que se multiplica al ver códigos conformados por palabras en inglés, barras, comas, llaves y signos de admiración. Eso es el idioma de la programación, y hay 209 puntanos mayores de 50 años que superaron las barreras generacionales, y actualmente lo estudian en la plataforma Programadores 3.0. En un mundo laboral esquivo para estos grupos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología señaló que impulsarán sus oportunidades laborales tanto como las de los jóvenes, porque "en este sector se miran habilidades, más allá de la edad".

"Un adulto mayor puede tener las mismas posibilidades que un joven. Toda persona que esté capacitada, va a tener la oportunidad, sin importar cuántos años tenga. Lo que queremos desde el Gobierno es ofrecer mucho recurso humano capacitado, lograr que esto sea un polo atractivo para las empresas. Más allá de la selección de personal que vayan a hacer, en el ministerio vamos a apoyar a todos por igual", aseguró Natalia Pina, jefe del Subprograma Generación NET.

Hasta ayer (el número crece día a día), en Programadores 3.0 registraron a 20.356 participantes. Es decir que los más de 200 adultos mayores de 50 años, representan apenas un 1% del total. Si bien es un ínfimo porcentaje, este grupo etario se fue ganando su lugar, porque en un comienzo el plan estuvo enfocado en beneficiarios del Plan Solidario, y becados por la Secretaría de la Juventud (todos jóvenes de entre 18 y 35 años). "Se nos estaba escapando a los adultos mayores. A muchos les hemos entregado la tablet, algunos tenían alguna noción de la tecnología, entonces se acercaron al Ministerio para pedirnos participar de la plataforma. Lo veían como una muy buena oportunidad, porque era gratuito y auspiciado por el Gobierno. Ante esto, lo abrimos para todos con el único requisito de ser de San Luis", explicó Pina.

Dejando de lado esta plataforma en particular, las cifras a nivel mundial en el estudio de la programación reflejan lo mismo: suele ser una carrera mucho más afín a los jóvenes. En San Luis, a pesar de que son un puñado entre tanta juventud, en el ministerio se sorprenden con este nivel de participación. "Estamos muy contentos porque esto surge por iniciativa propia de ellos. No es que nosotros hayamos promocionado o hecho hincapié en los adultos mayores. Me sorprende que 209 personas de más de 50 años estén estudiando en la plataforma. Ahí nos damos cuenta de que si uno les abre las posibilidades a estar conectados, a aprender en lo que tiene que ver con la tecnología, ellos participan. De hecho, eso lo pudimos ver cuando entregamos las tablets", indicó la funcionaria, y adelantó que "este año vamos a continuar con la entrega a jubilados, para profundizar con este plan de que los adultos mayores cuenten con el dispositivo para estar conectados en igualdad de condiciones con cualquiera".

La jefa de Generación NET dijo que para generar esa fuerza de voluntad que impulsa a estos puntanos a aprender, fue fundamental la política de Estado en lo que a lo digital refiere, que lleva adelante hace muchos años el Gobierno de la Provincia.

"Esto empezó hace como 20 años atrás en San Luis, y lo fundamental, como dice nuestra ministra Alicia Bañuelos, está sustentado en tres pilares: dar conectividad en toda la provincia, brindar los dispositivos, y dar educación. Cuando uno tiene estas cosas, logra que toda la comunidad tenga el mismo nivel, el mismo alcance para utilizar todas las herramientas. Por eso también estamos llegando a los parajes, para que tengan WiFi y también tengan la tablet", aseguró.