Brindarán contención a los que atraviesen un proceso judicial

"Nadie elige pasar de visita al Poder Judicial. El que entra ahí, lo hace con un problema, con un dolor", afirmó Leticia Márquez, trabajadora judicial que desde mayo se aboca a la puesta en marcha del Departamento de Acompañamiento Terapéutico, que será el primero del país de su clase, aseguró. "Lo vemos del punto de vista humanitario, de que cada expediente no son hojas, sino que es un dolor de la víctima, de su familia o de lo familiar de los imputados", agregó sobre el objetivo del área, que tendrá por fin acompañar y asistir a personas antes y después de las audiencias de Cámara Gesell, de Medicina Forense o cuando cualquier dependencia del ámbito judicial así lo requiera.

La reglamentación que regirá las funciones del acompañante fue publicada hace unos días en el Boletín Oficial y Márquez es actualmente quien está a cargo del proyecto, que fue creado en conjunto con Sergio Suárez, que se desempeña en el programa de Familia Solidarias del Ministerio de Desarrollo Social y Verónica Velázquez, de Integración Escolar.

"Es muy traumático para un papá, para una mamá, que después de la revisación médica, se confirme que hay un abuso sexual con acceso carnal. Sobre que ya vienen mal con la situación de las sospechas, cuando se confirma es peor. No es que los médicos no estén capacitados para sostenerlo, pero ellos siguen con tres audiencias más. Ahí acompañamos y evitamos que se contamine el relato, que la persona vaya confiada", dio como ejemplo.

Aunque trabajarán para todas las edades y género, la acompañante indicó que se enfocarán en aquellas personas "en vulnerabilidad", con especial énfasis en niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores. "En el niño hay un impacto emocional muy difícil de sostener, uno acompaña y les explica para poder bajar la ansiedad, atenuar ese temor con el que se va a un lugar totalmente desconocido, con personas adultas, pasillos enormes", describió.

"La idea del acompañante terapéutico es decirle, vamos a hacer esto, no se les nombra los oficios. Se le habla en un lenguaje más cercano y familiar", aclaró. El proyecto inicial del departamento hará un llamado a concurso para cubrir dos cargos de acompañante y un pasante por circunscripción, que deberá ser estudiante avanzado de la carrera, que actualmente se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la UNSL, en Villa Mercedes. Además integrarán a un intérprete de señas, para cuando la persona tenga disminución auditiva.

El trabajo posterior consistirá en visitar hogares y escuelas, para ver las condiciones en que viven las personas asistidas. "Es para poder darle al juez una mirada diferente a lo que puede ser la pericia psicológica, la pericia psiquiátrica, y la revisación médica. Nuestro informe es técnico, con calidad de pericia. Es dar señalamientos para que el juez tenga otra herramienta más.", detalló.

La organizadora afirmó que asistirán tanto a familias de víctimas como de los acusados. "Es el mismo trabajo, tengo que tener esa distancia operativa, no me tiene que influenciar porque no estaría haciendo bien mi trabajo", aseguró y agregó que también están habilitados para trabajar en domicilios, el Centro de Asistencia a Víctimas del Delito, Familias Solidarias, la Secretaría de la Mujer, Comisaría del Menor, accidentes, catástrofes y hasta "stress laboral de nuestros compañeros".

Un proyecto de dos años

El labor de Márquez en el área empezó mucho antes. En julio de 2016 presentó la iniciativa, elaborada junto a sus colegas Suárez y Velázquez, a Lila Novillo, quien en ese entonces presidía el Superior Tribunal de Justicia. El 12 de agosto de ese año se creó el departamento, para la que fue la única designada. Desde ese entonces empezó "un trabajo de campo" en la que intervino en casos del Juzgado de Instrucción Penal Nº 1, a cargo de Sebastián Cadelago Filippi y también colaboró en otros de los Juzgados de Familia 1º y 2ª. "Soy agente judicial desde hace 7 años, empecé trabajando en el Juzgado y en esas propuestas que dan para poder estudiar llegó a mis manos la de la tecnicatura en acompañante terapéutico de la Universidad Católica de Cuyo. Mientras iba aprendiendo el rol, la función y las herramientas que daba la carrera, empecé a ver que dentro de lo que iba trabajando en la justicia se adecuaba a poder asistir cuando la víctima se desbordaba, en los casos de vulnerabilidad", recordó.

En los casos de los juzgados de familia, fue acompañada por la trabajadora social Carolina Barroso y se revisaron situaciones de maltrato en adultos mayores. "No se conoce mucho. Uno está más atento a que es más desvalido el niño, pero el adulto mayor también, es terrible", admitió. Y en uno de los casos del Juzgado Penal 1º, una adolescente de 12 años (de la que no puede revelar más datos) le pidió su compañía cuando dio a luz. "Fue una situación que te llena. Y tenés que estar muy preparado, porque debe haber empatía, pero que no te desborde", afirmó. "El departamento está abierto para todos los colegas de la provincia", dijo por último.