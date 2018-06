Muerte en Nogolí: la Policía investiga un homicidio

No tenía familiares en San Luis, por eso la mayoría de las personas que la conocían coincidieron en que sus perros y sus gatos eran como hijos para ella. Por eso también les extrañó tanto que no le haya dejado encargado a nadie los animales, teniendo en cuenta que no la veían desde el jueves en su casa. Finalmente, un vecino decidió acudir a la Policía ayer domingo y radicar una solicitud de paradero. El desenlace fue el peor: Patricia Edith Menedían fue hallada muerta, esta mañana, envuelta en un acolchado y enterrada en el fondo de su vivienda en Nogolí. Si bien aún no tienen la confirmación del médico forense, la Policía tiene la certeza de que se trató de un homicidio.

Patricia tenía 45 años y era originaria de Trelew, aunque en 2004 eligió Nogolí como su lugar en el mundo y desde entonces habitaba esas latitudes.

“Estaba sola; vivía sola. No tenía parientes ni hijos, solamente un grupo de amigos. Desde principio de año estaba trabajando con nosotros en el Municipio como técnica en turismo. Era la que hacía la parte de turismo acá en Nogolí. Para nosotros esta es una pérdida muy grande. Era muy buena persona”, recordó la intendenta de la localidad, Claudia Pinelli.

Menedían vivía a unos dos kilómetros del casco céntrico del pueblo. La familia más cercana está a unos 50 o cien metros de su vivienda.

“Hace aproximadamente 10 años que vivimos acá y teníamos una amistad con ella. Yo particularmente tuve el último contacto hace una semana, habrá sido el viernes anterior al actual. De ahí en mas no supe más, hasta que el jueves que intenté llamarla para pedirle un número de teléfono de un mecánico de acá de la zona”, comentó Cristian, un vecino. “Hasta ese momento se ve que el aparato estaba encendido, porque llamó en dos oportunidades y después pasaba a la contestadora. Luego de eso nada, hasta que la persona que vivía acá con ella nos preguntó si sabíamos algo y fuimos comentando e hilando hasta concluir que desde el jueves que nadie sabe nada de ella”, agregó.

Cristian y otros testigos coincidieron que Patricia vivía sola, aunque todos sabían que había entablado una relación sentimental con un joven de Buenos Aires: “Lo poco que sabemos es que estaba saliendo con un chico que no era de acá, que había venido por trabajo. Estuvo trabajando como sereno con la empresa que está construyendo el club de Nogolí y que daba clases de karate. El día miércoles esa persona avisó que se iba a ausentar de la localidad y les avisó a los padres de sus alumnos de karate. De ahí no tenemos más idea de dónde puede estar. Según él, viajó a Buenos Aires por una urgencia. Es todo lo que sabemos”, deslizó Pinelli.

A pesar de que el hallazgo del cuerpo se dio poco después de las nueve de la mañana, a las 15:30 la Policía aún esperaba el arribo del juez Ariel Parrillis, que subroga el juzgado Penal 3, y del médico forense de turno para desenterrar el cuerpo y buscar indicios que determinen la causa de muerte. Por eso los investigadores prefirieron ser cautos.

“Las circunstancias hacen suponer eso, que fue un homicidio. Se le ha dado intervención a la División Homicidios porque entendemos que es un hecho delicado y que las circunstancias hacen suponer que estamos en presencia de una muerte violenta. Pero hasta el momento no se ha desenterrado el cadáver”, aclaró el comisario Gustavo Ríos, jefe de la Unidad Regional III.

“Sólo puedo decir que la solicitud de paradero que hizo ayer un vecino originó que el personal de la subcomisaría de Nogolí empezara una investigación a través de vecinos, de conocidos, para ver si la mujer estaba en su respectivo domicilio o cuando fue la última vez que la vieron. Eso arrojó resultado negativo, por lo que, en consecuencia, en día de hoy a primera hora se solicitó la colaboración del grupo COAR y de su sección Canes, que a partir de una prensa de la mujer lograron rastrearla campo adentro”, precisó el jefe policial. “A unos 50 o 100 metros aproximadamente de la vivienda notaron que había tierra removida, y al retirarla, a escasos centímetros de la superficie, se divisó el rostro de la mujer”, sentenció.