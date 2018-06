Mujeres de San Luis se sumaron al “Pañuelazo Federal”

Faltaban minutos para las 18 y de a poco mujeres y algunos hombres comenzaron a reunirse en el corazón de la plaza Pringles. El motivo del encuentro era el “Pañuelazo Federal” que se realizaba a lo largo y ancho del país.

Comenzaron colgando banderas en las que habían plasmado frases como “Aborto legal, seguro y gratuito”. Algunas comenzaron a maquillarse entre ellas con los colores que caracteriza su lucha, el verde. Otras se encargaron de cortar y pintar más pañuelos verdes como un símbolo de unión para aquellas que llegaban por primera vez a uno de estos encuentros.

Los preparativos se extendieron hasta las 18:30 cuando se agruparon en una de las escaleras de la plaza y elevaron sus pañuelos hacia el cielo gritando: “Las mujeres de San Luis quieren aborto legal, seguro y gratuito”.

“Mi cuerpo es mío decido yo”. Así entonaban en una de las canciones que más se repitió. Porque esa es su lucha, que el proyecto de despenalización del aborto sea aprobado para que no haya más muertes por prácticas clandestinas.

“Lo que se prevé es que las mujeres que son pobres y que hacen abortos clandestinos no mueran en el intento porque las ricas lo pagan”, expresó Marta Fourcade, miembro de la colectiva feminista “Ninguna Santa”.

Después de cantos, rondas y bailes todas caminaron hacia la Catedral. Una vez ahí, el tráfico quedó interrumpido, la “marea verde” invadió la calle.

“El aborto es uno de los tantos temas por los cuales nosotras venimos luchando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque entendemos que es un tema de salud pública y es decisión de las mujeres acerca de su propio cuerpo. Por lo tanto es una ley que va a ser universal para todos, y la va a tomar y a realizar el aborto aquella persona que esté de acuerdo”, agregó Fourcade.

El 13 de junio fue la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, ahí los senadores nacionales por la provincia de San Luis; Ivana Bianchi, Karim Alume, Andrés Vallone y Victoria Rosso votaron en contra del proyecto de despenalización del aborto.

“Pretendemos tener una audiencia con cada uno de los senadores de San Luis y por lo menos presentarles nuestra postura porque se ha dicho un montón de que en la provincia no existen los abortos y que no hay movida feminista. De hecho si funcionaron las socorristas no sólo en capital. Entonces no es ajeno. El decir que no existe es seguir acrecentando la problemáticas que suceden con los abortos clandestinos”, dijo Gala, miembro de la colectiva feminista.