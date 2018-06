Piden explicaciones por la suba en el estacionamiento medido

Concejales de Unidad Justicialista firmaron un pedido de informe a la Municipalidad de San Luis. Aseguraron que el Ejecutivo no respeta la división de poderes.

El bloque Unidad Justicialista del Concejo Deliberante firmó ayer un pedido de informe que presentará el jueves, para solicitar que la Comuna les notifique por qué realizaron el aumento de ocho a diez pesos en el Estacionamiento Medido sin la participación del poder legislativo, además de cuál es el detalle de la suba, y al mismo tiempo que se respeten las facultades de los concejales, que tienen que tomar intervención en lo inherente a las tarifas, según aseguraron los ediles. El jueves pasado, los vecinos de la ciudad de San Luis se encontraron con que estacionar en las calles, estaba dos pesos más caro, por una decisión unilateral que tomó la Municipalidad.

Tal como lo adelantó El Diario de la República, esta suba del 20 por ciento en el Estacionamiento Medido es ilegal, según ratificaron los ocho concejales que conforman el bloque (el Presidente del Concejo, Roberto González Espíndola; Ayelén Mazzina, Johana Sosa, Daniela Serrano, Daniel Ferreyra, Norma Rosales, Juan Domingo Cabrera, y Virginia Ortega), y que firmaron el pedido de informe que tendrá un plazo de cinco días para ser contestado por las autoridades municipales.

"El jueves 21 de junio nos encontramos con que hubo un aumento de tarifas en el estacionamiento medido, que pasó de ocho a diez pesos. Lo que acá nos preguntamos es por qué este tema no ha pasado por el Concejo Deliberante. Este cuerpo tiene como facultad la elaboración de un pedido de informe al Poder Ejecutivo Municipal, que presentaremos para que nos cuenten cuáles fueron los fundamentos para hacer esto, y por qué ningún concejal estaba enterado de esta suba", arrancó Mazzina, en una conferencia de prensa que involucró a todo el bloque.

Además de las razones que motivaron el aumento sin la intervención de los ediles, en el pedido de informe solicitan que la Comuna especifique en qué sectores de la ciudad se va a aplicar esta suba; cuál es el monto de recaudación por medio del Estacionamiento Medido en la ciudad de San Luis, desde enero de 2017 hasta mayo de este año; y también saber si existen costos diferenciales, y en caso de que así sea, cuáles son las razones y las zonas afectadas.

González Espíndola fue muy crítico de esta decisión por parte del Municipio, y aseguró que no respetan la división de poderes. "La Carta Orgánica Municipal establece que el cuerpo legislativo tiene que intervenir en el tema tarifario. El Concejo tiene que cumplir su rol, que es participar de manera institucional. Esto es competencia del cuerpo, y pedimos que se respete la institucionalidad. No podemos decir si estamos o no de acuerdo con esta medida, si ni siquiera conocemos los fundamentos".

Además, dejó en claro que a partir de la respuesta que dé el Municipio al pedido de informe, evaluarán cuáles serán los siguientes pasos a seguir, y no descartaron la acción legal. "El Ejecutivo es el que ejecuta en definitiva. Es decir que si quiere seguir cobrando así, o si quiere aumentar, lo va a hacer. Nosotros estamos reclamando por la vía institucional correspondiente, pero no queremos llegar al punto de tomar una medida judicial", manifestó el presidente del Concejo.

Luego recordó lo que pasó con la exigencia del libre deuda para tramitar el boleto estudiantil gratuito. "Ahora no queremos llegar al punto de lo que pasó con Transpuntano, cuando veníamos diciéndole al Ejecutivo en años anteriores, respecto al boleto estudiantil gratuito, que la exigencia del libre de deuda (requisito impuesto por el Municipio para hacer el trámite) no fue creado por una ordenanza del Concejo. No fuimos escuchados, y terminamos con una medida cautelar que suspendió la exigencia, y un juicio que ya está en curso, y seguramente este año o el que viene, tendrá una sentencia definitiva".

La tercerización que no fue

El Estacionamiento Medido en la ciudad de San Luis tiene una historia larga de idas y venidas, con desprolijidades y sucesos poco claros. La Municipalidad quiso darle el sistema a una empresa (algo que tampoco tuvo la intervención del Concejo Deliberante). Para eso llamó a una licitación, la cual había ganado la firma Elinpar SA, que fue preadjudicada en octubre del 2017, y apenas cuatro meses después le fue suspendida, cuando ni siquiera había podido empezar.

A partir de ahí, el Municipio afirmó que iban a continuar ellos mismos con el sistema de Estacionamiento Medido, tal como lo iba a realizar la empresa, algo que aún no se llevó a cabo. La razón de anular la licitación, fue que la empresa iba a realizar aumentos por cuenta propia, en junio y diciembre de este año, algo que, según manifestaron en la Comuna, era potestad del Ejecutivo. De todas formas, el ajuste finalmente llegó, y también en el mismo mes, que la empresa lo tenía previsto.

Además de todo esto, está la empresa Federación Mercantil, en pie de guerra con la Municipalidad. Aseguran que al haber bajado la preadjudicación de Elinpar, les corresponde a ellos tener el sistema de Estacionamiento Medido, por un orden de prelación, que figura en los pliegos. Esta situación fue desmentida por el Municipio.