Victoria, una puntana que ahora estudiará en China

El 7 de abril será una fecha que quedará marcada para siempre en el calendario de Victoria Scarpati, de sólo 18 años, ya que ese día se enteró que ganó una beca parcial para estudiar un bachillerato internacional en China. Consiguió un lugar en uno de los prestigiosos Colegios del Mundo Unido (UWC) junto a otros 14 jóvenes de distintas provincias.

La puntana terminó sus estudios secundarios en la escuela Normal Mixta, y hasta el año pasado cursaba la carrera de cine en Buenos Aires. “En el 2016 me enteré de la beca, me inscribí pero no llegue a la final”, dijo con una pequeña sonrisa y agregó que a pesar de la desilusión no se dio por vencida. “El 2 de setiembre me llamaron para rendir el examen en Buenos Aires, fui con todas las ganas porque era mi cumpleaños y finalmente quedé seleccionada”, precisó y contó que la evaluación fue sobre cultura general y que no apuntaba al conocimiento clásico. “Teníamos que ser creativos, saber comprensión y redacción. Eran preguntas que había que elaborar y no responder automáticamente”, señaló.

Victoria recordó que otras de las actividades que tuvo que sortear para poder obtener una beca parcial fue ir a un campamento. “Fuimos los cuarenta mejores que quedamos en el proceso de selección”, comentó en tono alegre y aseguró que la idea era poder relacionarse con otros jóvenes. “Ahí debatimos sobre diferentes temas, conocimos otras realidades y nos integramos, tal es así que con algunos logramos hacer lazos muy fuertes. Eso es lo que intenta transmitir el colegio a cada uno de sus estudiantes”, contó con sus ojos brillantes y detalló que en esa instancia pasaron los mejores catorce alumnos de provincias como Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Chaco y San Luis.

Los UWC es un grupo de doce centros de enseñanza internacionales que tienen su origen en los primeros años de la Guerra Fría. El fin último de estos centros es promover una sociedad en paz a través de una educación multicultural y en la diversidad. De esta manera, en cada uno de estos centros estudian el Bachillerato Internacional y conviven unos 200 chicos y chicas de entre 80 y 100 países. La totalidad de ellos acuden becados y son seleccionados en sus países de procedencia, según el mérito personal.

El 7 de abril de este año finalmente Victoria recibió la noticia que tanto estaba esperando.

“En ese entonces vivía en Buenos Aires con una amiga, yo estaba durmiendo y ella me llamó a desayunar, me dijo que había comprado facturas, cosa que me resultaba raro, pero de todas formas me levanté”, recordó y adelantó que eso no era todo. “Cuando me asomé al comedor me estaban esperando los del comité del colegio, quedé helada, no sabía qué hacer, ni decir. Me dijeron que el 13 de agosto me iba a China por dos años a estudiar al colegio Changshu”, señaló.

La puntana remarcó que en ese momento cuando supo la noticia llamó a su mamá, María Luz Viñals, para contarle lo que le estaba sucediendo. “Ella, cuando se enteró estaba feliz y emocionada. Toda mi familia me apoyó. A mi mamá le da un poco de miedo que me vaya pero de todas formas respeta mi decisión y sabe lo gratificante que es esta experiencia para mí”, se sinceró.

De espíritu aventurero y con ganas de forjarse un futuro, la joven remarcó que esta es una buena posibilidad para poder empaparse de otras culturas. “Estoy feliz, las clases se dan en inglés, tengo idea del idioma pero me viene bien para reforzarlo. También quiero aprender chino. Además, obtener el título bachiller internacional me sirve para poder seguir alguna carrera en otro país”, resaltó.

A más de dos meses la puntana ya está preparando las valijas para emprender su viaje al continente asiático. “El 14 de agosto me voy, estoy haciendo los trámites de la visa, pero todavía falta que lleguen, espero poder tenerlos a tiempo”, comentó y agregó que una de las dificultades con las que se encuentra en este momento tiene que ver con lo económico. “Tengo una beca parcial eso quiere decir que una parte la tengo que abonar. Cuando mi mamá acepto la beca el dólar estaba a 16 pesos, hoy está rozando los 28. El colegio me dio la posibilidad de que si llego a los tres mil dólares mediante donaciones me duplican esa cantidad de dinero, esta bueno porque serían seis mil dólares menos de los que tengo que abonar, de esa manera podría obtener gran parte de mi sueño”, señaló.

Victoria quiere incentivar a los jóvenes para que se animen a participar y que cumplan sus metas. “Realmente es una experiencia muy buena, sólo es cuestión de animarse y darle para adelante”, concluyó.