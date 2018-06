Procesaron a un profesor de primaria por maltratar a sus alumnos

En 2016 Juan Manuel Escudero estaba a cargo del 4º grado de un colegio primario de Buena Esperanza, pero según surgió de la investigación iniciada en 2016, su comportamiento para con los chicos distaba mucho de la conducta que debiera tener un docente. El hombre no solo los agredía físicamente, sino que también los sometía a conductas humillantes, como obligarlos a hacerle masajes a cambio de dejarlos ir al baño. Esta mañana, el juez Correccional y Contravencional de Villa Mercedes lo procesó por lesiones reiteradas en perjuicio de cinco alumnos.

“Lo que se dispuso fue el procesamiento por el delito de lesiones leves, ya que consideré que las acciones desplegadas no fueron accidentales, ya sea desde su interlocución con los alumnos como así también por el despliegue de ciertas acciones, como por ejemplo hacerles ‘fosforito’ a los chicos. También por incurrir en conductas humillantes, como el hecho de hacerse hacer un masaje por los menores, lo que implicaba tener un premio o no. Ese tipo de conductas me llevaron a determinar que esto producía un daño en los menores”, explicó Ortiz en una conferencia de prensa que brindó a los medios esta mañana.

Ante la pregunta de una periodista sobre si los masajes no implicaban también una conducta de tipo sexual el magistrado aclaró que pedía “masaje en el cuello y los brazos, por eso no hablé de despliegue de conductas de tipo sexual”.

Lo que sí, explicó Ortiz, “interpreté que este tipo de conductas implicaban un tipo de humillación para los menores teniendo en cuenta que hay una cuestión de subordinación entre docente alumno, por ello entendí que esto afectaba su integridad física y síquica y me llevó a disponer el procesamiento”.

El tiempo transcurrido entre la denuncia de la madre de los chicos afectados, que son cinco, y las medidas de prueba no permitió hallar indicios visibles de las lesiones que pudieron haber sufrido por las agresiones físicas. Pero el juez hizo una interpretación distinta.

“Dentro de la prueba producida tuve en cuenta fundamentalmente el aporte de los testimonios de los menores en Cámara Gesell y la evaluación hecha por la psicóloga. En su relato todos coincidieron en el despliegue de las conductas del profesor, lo que me llevó a la suposición de que a través de esas conductas había lesionado a las víctimas”. “Respecto a la lesiones, hay conductas que si bien no dejan marca visible si dejan otro tipo de sintomatología y efectos que consideré dentro de la figura de lesiones”, detalló.

Ortiz recordó que el caso se destapó luego de que la madre de una de las víctimas oyera a su hijo hablar del caso con otros compañeros, en una ocasión en la que acudió a la escuela para una reunión. “A la mujer le llamó la atención, los habló y los chicos comenzaron a contarlo. Ella lo comentó con las otras madres y decidieron pedir una reunión con los responsables del establecimiento. Luego se generó la denuncia”, comentó.

Desde el inicio de la investigación el magistrado dispuso el apartamiento de Escudero de su cargo, medida que aún se mantiene y que regirá hasta que el imputado acredite la finalización del tratamiento psicológico. “Eso sin perjuicio de la medidas que el ministerio de Educación pueda imponer”, concluyó.