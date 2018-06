San Buenaventura: alivio de los papás al asignar veedores

Había sido un rotundo pedido de parte de los padres de los nenes de segundo grado del Instituto San Buenaventura al Ministerio de Educación. Se habían molestado después que el 11 de mayo un grupo de profesores se manifestara en la puerta del colegio para apoyar a su par Juan Manuel Chaves, quien daba clases de música pero que en diciembre fue denunciado y a mediados de marzo, procesado y detenido por los delitos de abuso sexual simple agravado y corrupción de menores. Anteayer, la cartera designó a tres veedores que en treinta días elevarán informes sobre lo que acontece a diario en la institución del barrio Estación. La normativa generó alivio y tranquilidad en los padres de los alumnos afectados.

"Me parece una medida que nos va a ayudar a todos, no creo que sea perjudicial para nadie. El caso lo amerita. Ese abrazo simbólico que hicieron fue chocante, lo sentimos como un ataque porque les entregaban volantes a los niños. El colegio no respondió por esto, no lo impidieron y no cuidaron a los nenes. Estamos preocupados porque no nos están dando las respuestas, tal vez porque no tienen las herramientas. Se trata de cuidar la integridad de los chicos. No se los puede involucrar en una cuestión tan delicada como es esta causa, por eso quisimos hacer participar al ministerio", describió una de las mamás.

Tras el procesamiento de Chaves, ordenado por el juez Penal N° 1 Alfredo Cuello, siguen sumando pruebas y esperan poder hacer nuevas Cámaras Gesell a los niños. El expediente inició el 7 de diciembre con la primera denuncia.



Los profesionales asignados son Ricardo Barbeito, el responsable del Subprograma Mediación Escolar, la profesora Fernanda Ábalos y la psicóloga Paula Acosta. Durante treinta días trabajarán dentro del establecimiento para recabar información. Ayer después del mediodía, apenas ingresaron los alumnos del nivel primario, empezaron con la tarea.

Elisa Muñoz, la responsable del Programa Educación, señaló que "tendrán por objeto realizar auditorías que nos permitan saber cuál ha sido el tratamiento del tema. El colegio nos acercó unos informes pero eran muy generales y no permitían visualizar acciones concretas. La intención es conocer las medidas que tomaron, cómo fue tratado, cómo se vincularon con los padres y las acciones posteriores para tener un panorama integral, que luego nos permita establecer criterios y medidas pertinentes. Estos casos exigen que uno empiece a pensar en marcos referenciales para actuar, porque es un hecho donde el eje son los chicos. No podemos dejar de intervenir si están violentados sus derechos, debemos garantizarlos, no pueden ser vulnerados de ninguna manera".

Otro de los papás que acudió al ministerio indicó que la decisión los tranquiliza. "Hay gente predispuesta a que esto se solucione y aclare, me pone muy contento que la ministra se haya preocupado, nos hace bien. Nuestro mayor problema no es la institución, de hecho seguimos mandando los chicos al colegio, sino la provocación que sufrieron los niños, que ha sido parte de gente de adentro que defiende al abusador. Fueron con el uniforme del instituto. Si ellos creen que está mal que esté preso, que vayan a la Justicia, no a la puerta de la escuela, no es el ámbito, había nenes de jardín".

En aquella oportunidad, los docentes, junto a amigos y familiares de Chaves se convocaron en la plaza Pringles y luego acudieron a uno de los accesos que el San Buenaventura tiene sobre la calle Juan B. Justo, en pleno horario de ingreso escolar, alrededor de las 14. Cada uno llevó pancartas y máscaras con el contorno del rostro del detenido con la frase "Soy vos".

El tutor de otra de las nenas involucradas en el caso consideró que "en lugar de solidarizarse con los niños se ponen del lado del maestro acusado. Deben ser protegidos, no agraviados poniéndoles una pancarta con la cara de Chaves". Además, agregó que, como papás que llevaron el caso a la Justicia, recibieron escraches en las redes sociales: "Quieren demostrar que no pasó nada, que no hay pruebas contra el profesor, que le puede pasar a todos los maestros y eso no es así. El maestro fue denunciado, con las pruebas que corresponden y hoy está preso. Quieren limpiarlo y confundir porque son amigos de él. Siguen convencidos de que inventamos una película a través de los niños, es una locura".