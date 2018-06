Uno de cada tres chicos se alimenta en comedores

La población que asiste a alimentarse en comedores escolares o comunitarios aumentó un 4,5 por ciento, respecto del año pasado, por lo que ahora está en 33%, según un informe que presenta la Universidad Católica Argentina (UCA) sobre el panorama de la infancia. De esa manera, uno de cada tres chicos come en esos lugares de asistencia.

El dato surge del informe anual de la UCA que indicó que la población en comedores viene creciendo desde 2013 y en la última medición alcanzó su pico: el 33% de los chicos.

Los números muestran que el acceso alimentario se mantiene en el orden del déficit.

La inseguridad en esta área afecta al 17,5% de la población y el 8% presenta un déficit severo, lo que significa que casi uno de cada cinco chicos redujo su dieta de alimentos en los últimos 12 meses por problemas económicos y el 8% dijo haber pasado hambre.

"Llama la atención que estos dos indicadores se mantengan tan estables desde 2010. Esto es un desafío que nos plantea que no fue suficiente con la Asignación Universal por Hijo y que tampoco alcanza la asistencia alimentaria en comedores escolares y comunitarios", argumentó Ianina Tuñón, responsable del informe "In (equidad) en el ejercicio de Derechos de Niños y Niñas".

El grupo que mejor se ubica en este indicador son los alumnos de primaria, que tienen un mayor nivel de asistencia, contra los menores de seis años y los adolescentes, que son los que están más desprotegidos.

La medición arrojó que en 2017 hubo un 48,1 por ciento de niños, niñas y adolescentes pobres y en el interior de ese grupo se estima a un 10,2 por ciento en situación de indigencia. En cuanto a la distribución geográfica, en el Conurbano Bonaerense mostró el mayor índice ya que la pobreza alcanza al 54,2 por ciento de los niños.

Ligado a este fenómeno se observó un déficit alimentario de 17,6 por ciento (chicos que no comieron correctamente) y 8,5 por ciento en su nivel más grave, es decir hambre. Además se detectó que de ese universo de niños un 33,8 por ciento asiste a comedores escolares, siendo nuevamente el GBA el espacio con mayor cobertura alimentaria directa con 37,7 por ciento.

Según la investigadora de la UCA, hay cada vez más asistencia a los comedores. Si bien desde el 2010 al 2016 esta participación se mantuvo en un rango del 25 por ciento, en el último año creció más de cuatro puntos porcentuales y se fue a 32,7 por ciento. "No está siendo suficiente la AUH y la asistencia directa ya que este indicador no ha dejado de subir desde 2014", completó Tunón.

La especialista adelantó la publicación de otro trabajo en donde estudios cualitativos en villas marcan "que la mayor parte de los hogares comen exclusivamente de la comida que van a retirar de los comedores comunitarios de los barrios". "En estos hogares se bajó el consumo en cantidad y calidad, por eso los niños redujeron la cantidad de comidas que hacen al día", graficó.