El ballet "La Patria" cumple 45 años y lo celebra con una gran peña

Con tan solo 13 años, la profesora y bailarina Silvia Herrera decidió ponerse al frente de un reducido grupo de chicos para enseñarle los pasos básicos del folclore. En el salón principal de la biblioteca "Rivadavia" de Villa Mercedes con ayuda de sus padres y toda su valentía puesta en el nuevo objetivo, la por entonces adolescente le daba vida al ballet "La Patria", que primero fue academia y hoy reconocido en toda la provincia y con un alumnado de 180 bailarines entre ellos, talentos reconocidos en el país.

La celebración de semejante acontecimiento será hoy a las 22 en el salón de "Tito" Torres de la localidad. Estará la familia Vissetti -parte indisoluble de la agrupación- y los amigos y bailarines del ballet que disfrutarán de una noche de cantina, música y, por supuesto, baile.

Para Silvia todo comenzó el 2 de junio de 1973 cuando le propuso a sus padres comenzar a dar clases de danza a todo aquél que quisiera incursionar en el folclore. "Ellos estaban involucrados en la música cuyana. Mi papá formó parte de 'Los Arrieros Puntanos' mientras que mi mamá participó en varios encuentros culturales y además era la bibliotecaria del salón donde comenzaría con las clases", explicó la profesora.

Con el tiempo no sólo creció Silvia sino también su grupo de alumnos. "Fue una gran responsabilidad que yo no la vislumbraba en ese momento. En aquella época Villa Mercedes no tenía la actividad cultural que hay hoy, éramos muy pocos los que nos animamos. Tuve la posibilidad de tener una gran cantidad de alumnos, muchos padres depositaron su confianza y dejaron sus hijos y además trabajé con gente más grande que yo. Fue todo una gran experiencia que afronté sola con la ayuda de mi familia", expresó Silvia. La profesora reconoció que la constancia a la hora de seguir en carrera junto a la academia fue gracias a sus hijos que, al crecer y formarse como bailarines, la ayudaron y conformaron el equipo de profesores que actualmente tiene "La Patria". Uno de ellos, Enzo Visetti, reconocido bailarín a nivel nacional, o Jimena Visetti, quien conforma el Ballet Folclórico Nacional.

"Llevamos 45 años ininterrumpidos gracias a que mis hijos comparten conmigo esta actividad. Las tareas son más repartidas y los alumnos fueron divididos por categorías", agregó Silvia que comparte las clases junto con Carolina, Enzo y María José, sus tres hijos bailarines, además de Melisa Rivero y Yamila Lucero, profesoras que se sumaron para darle clases a los alumnos más chiquitos.

Con el paso del tiempo, el salón de la biblioteca "Rivadavia" quedó chico para la academia. Las clases se mudaron a la casa natal de Silvia, un salón cómodo y a medida para que el equipo pueda trabajar fácilmente.

Luego de años de crecimiento y constancia, la directora decidió fundar el ballet de la academia. "Nació como una necesidad y con el objetivo puesto en la competencia. El ballet nos trajo muchas satisfacciones y reconocimientos a nivel nacional", explicó la directora al recordar las varias participaciones en el Festival de Cosquín o en el Festival Nacional del Malambo en Laborde, los dos concursos ganados con éxito. Además, es número puesto en la Fiesta Nacional de la Calle Angosta.

No solo la competencia es importante para "La Patria". También la familia que se formó durante el recorrido de estos 45 años tienen un lugar preponderante en la consideración popular. "Muchos chicos pasaron por la academia, algunos llegaron cuando tenían 5 años y llevan 20 junto a nosotros. Lo más importante para nosotros es inculcar la necesidad de bailar y expresarse mediante el cuerpo", contó Silvia.

Para festejar a lo grande, la peña de "La Patria" tendrá invitados musicales como "Los Letaneros", "Algarroba punto com", Carlos Prófugo Lallana y "Dios los Cría", Marta Olguín y la presentación de los bailarines del ballet de adultos.

Gran peña aniversario de la academia "La Patria"

Día: viernes 29

Hora: 22:00

Lugar: salón de "Tito" Torres, 25 de Mayo 1875 Villa Mercedes

Valor: cien pesos