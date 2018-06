Noche de leyendas con Antonio Ríos, Alcides y Los Playeros

Los embajadores puntanos del baile, "Los Playeros", hoy abrirán las puertas para recibir en su escenario a dos grandes de la movida tropical retro: Alcides y Antonio Ríos, quienes estarán juntos por primera vez en San Luis, en Malú.

Según la programación, el primero en salir será "El Maestro", quien junto a su banda y las bailarinas desencadenará una fiesta que no terminará hasta bien entrada la madrugada. “Yo me estoy enamorando", “La gata”, “Cariño mío” y “Nunca me faltes” estarán en la lista.

“La gente todavía los canta porque son temas lindos”, simplificó Ríos y continuó con su explicación: “Tienen linda letra, buena melodía y son positivos en el mensaje que mandan”, dijo Antonio.

“El Maestro”, ex integrante de "Sombras y Malagata", traerá sus éxitos y temas nuevos para las generaciones que lo conocieron y para los que se suman en el camino. “Para mí, eso es muy bueno”, destacó Ríos ante la llegada de la juventud a sus recitales.

Es que para el cantante es común ver en la actualidad a personas que hace 20 años lo siguen y ahora se acercan con sus hijos a los shows. “Así el público se renueva pero van quedando los de antes y todos eso se suma, me pasa en muchos lugares”, dijo seguro pero con la humildad que lo caracteriza.

“Me siento bien porque siento mucho respeto del público, que me digan 'Maestro' es porque significa que me tienen mucho aprecio”, contó el vocalista, a quien suelen acercársele sus fanáticos para contarle que dentro de la familia les “gusta a todos”.

Próximamente, Ríos editará un disco con cuartetos, para ampliar los géneros que interpreta, ya que como cantante y compositor en su repertorio suena folclore, chamamé, tango, melódico y hasta reggaetón. “Escucho de todo, soy muy abierto, no me encierro en escuchar más que lo mío o los clásicos de algunos colegas, hay que renovarse también”, explicó el artista.

La fiesta continuará con la presencia de Alcides, otro de los que sumará su talento para revivir lo mejor de la movida tropical retro. Sin dudas será una noche para recordar viejos éxitos y disfrutar de la performance de un artista muy querido por los sanluiseños.

"El líder" cuenta con una base de seguidores que no faltarán a la cita para entonar sus inolvidables canciones. Y después seguirán con los dueños de casa, "Los Playeros" y todos sus clásicos.

Las entradas anticipadas cuestan 200 pesos y se pueden solicitar por WhatsApp al 2665028706.



Antonio Ríos, Alcides y Los Playeros

Día: viernes 29

Hora: 23:30

Lugar: Malú, avenida España y Justo Daract, San Luis

Entradas: 200 pesos