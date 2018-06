Federico Cortez, de 30 años, llegó este jueves alrededor de las 20 en un auto a la casa de Yohana Castro, su ex pareja de 25 años, a dejar al hijo de ambos. Al parecer en medio de una discusión comenzó a los tiros. Baleó a su ex suegra, Deolinda Alvarez, de 43 años, y a su ex cuñado, Cristián Castro, de 21, quienes fallecieron al llegar al hospital, y luego baleó a su ex pareja, de quien se abría separado hace muy pocos meses.

Baleó a su ex novia, mató a su ex suegra y a su ex cuñado y se suicidó

Ocurrió en Villa Sarmiento, Traslasierras. Federico Cortez cumplía libertad condicional tras amenazar de muerte a una mujer que fue su pareja en el año 2011.

Federico Cortez. Foto: gentileza La Voz.