Becarios del Conicet piden por actualización de sueldos

Un grupo de 30 becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) se manifestaron ayer al mediodía frente a las oficinas locales de la entidad, ubicadas en Almirante Brown 907, en el predio de la Universidad Nacional de San Luis. Los jóvenes, sostenían carteles con leyendas como "investigar es trabajar", "basta de precarización" y una más grande que rezaba "Defendamos la Ciencia y la Educación". Su reclamo puntual: pedir la actualización de sus "estipendios", es decir los pagos que reciben por su trabajo en los distintos proyectos de investigación que desarrollan.

Según aseguraron los becarios a El Diario de la República, desde agosto de 2017 no son actualizados sus montos y no se cumplieron para ellos las cláusulas gatillo establecidas en el periodo anterior, del 2,8% y el 15% que había acordado la UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) para los investigadores de planta permanente. Tras el breve reclamo los becarios firmaron una nota que presentaron a la entidad.

A ello se le sumó la queja de una supuesta precarización laboral que sufren los investigadores. "Nosotros lo que reclamamos es que se nos reconozca como trabajadores, porque cumplimos una jornada de 40 horas semanales mínimo. Además de que venimos a trabajar horas extras, sábados y domingo y nunca se nos pagan", remarcó Ivana Castro, licenciada en Biología Molecular, que estudia en el área de cronobiología y colabora con un proyecto de investigación que incluye desde estudios relacionadas al Alzheimer hasta obesidad. "Este trabajo es durante cinco años, es un contrato de exclusividad, en la que no podemos estar en blanco en ningún otro sector, si no la beca nos es sacada. No tenemos aportes jubilatorios en todos estos cinco años", enumeró. El sueldo base es de 18.800 pesos y se suma un plus por distancia con Buenos Aires, de alrededor de 1.000 pesos.

"Nosotros no tenemos estabilidad laboral y muchos de nuestros compañeros tienen familia; con lo que a nosotros nos pagan de estipendio no podemos vivir, porque pretenden que de eso paguemos los congresos, capacitaciones en el interior y en el extranjero", remarcó.

"Tenemos toda una historia de precarización porque somos el primer escalafón que está en la formación de la carrera, pero somos la fuerza impulsora de la investigación porque el trabajo que hacemos todos nosotros, es el que impulsa el desarrollo de la ciencia y técnica en la Argentina", apuntó Alejandro Iscazatti, becario doctoral de Biología. "Al becario se nos ha inculcado esta frase de que mientras más joven mejor. Muchos ingresan desde los 23 años, cuando se reciben de las licenciaturas y no tomamos conciencia de lo que implica la estabilidad laboral", agregó.

"Hasta hace muy poco no teníamos obra social. Y estamos sujetos a la decisión de nuestro director, no tenemos quién nos defienda ante ciertas situaciones que se dan a nivel laboral y tampoco tenemos aguinaldo" aportó Florencia Carmona, que trabaja en el área de Química Orgánica, en el grupo de Biocatálisis del Conicet. "Siempre estamos sujetos a que no nos consideran como trabajadores. Somos becarios y por ende no tenemos los derechos laborales que tienen muchos. Estamos siempre en una situación de grises en las que solo depende de las decisiones del área y del director con el que trabajamos", concluyó.

Jorge Vila, director del Instituto de Matemática Aplicada San Luis (Imasl), uno de los cinco institutos de doble dependencia del Conicet y UNSL, indicó que junto a los otros cuatro directores firmó una nota dirigida al presidente del Conicet a nivel nacional, Alejandro Ceccatto, en el "que de ser cierta esta información, actúe a efectos de contemplar que se los considere dentro de esa paritaria y se les pague la cláusula gatillo".

"Esa es la posición oficial de los 5 institutos. Estamos todos preocupados de que todos los becarios posdoctorales no estén incluidos aparentemente", concluyó.