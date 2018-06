En Villa Mercedes rige una emergencia vial con la mira en las motos

Autos que pasan a toda velocidad, transitan con las luces apagadas en plena noche y doblan sin poner luz de giro. Motociclistas que van indistintamente por ambos lados de la calzada y con un ruido ensordecedor. Peatones que cruzan de vereda a mitad de cuadra o saltan al asfalto sin siquiera mirar a sus costados, y conductores ofuscados que lanzan bocinazos e insultos. Las mismas escenas se repiten una y otra vez en Villa Mercedes, en donde el tránsito ha pasado a ser uno de los principales temas de preocupación, a tal punto que el Municipio tuvo que decretar la emergencia vial para intentar poner un fin a un problema que no sólo genera malestar, sino que ya se ha cobrado vidas.

“Yo veo pasar todo el tiempo a la gente en moto sin usar casco o el padre que lo lleva puesto, pero con el hijo que viene colgado atrás sin ninguna protección. Eso pasa en todos lados, pero acá se lo ve mucho más”, opinó Facundo Baldini, un merlino que llegó a la ciudad de la Calle Angosta a vender artesanías en el centro y es un espectador de lujo de las continuas faltas en la vía pública.

“El problema más grave que tenemos son las motos, por la gran cantidad que hay, porque circulan sin casco y con los caños de escape adulterados y salen en bandada a mucha velocidad”, confirmó Jorge Rodríguez, coordinador de la Unidad de Control de Inspecciones Municipales (UCIM), el ente que junto a la Policía tiene la tarea de realizar operativos en las calles.

Las estadísticas no dejan dudas. El Nodo de Epidemiología del Policlínico Regional "Juan Domingo Perón" reveló que desde fines del año pasado hasta el pasado abril, atendieron a 93 pacientes involucrados en accidentes viales. De ese total, el 80 por ciento iba a bordo de un rodado y sólo el 15 por ciento usaba el casco en la cabeza al momento del choque.

Eso llevó a los responsables del nosocomio y a las autoridades del Ministerio de Salud a declarar una “epidemia sobre ruedas” en noviembre de 2017. A diario, informaron, reciben a las víctimas de entre seis y ocho episodios en la vía pública, de los cuales dos o tres deben ser internados por politraumatismos, lo que hace colapsar la capacidad de atención médica.

Fabricio Mena, coordinador del Consejo Municipal de Seguridad Vial, coincidió en que los ciclomotores son el actor más problemático en el tránsito mercedino, pero agregó otro dato alarmante: la mayoría de quienes las conducen son adolescentes que oscilan entre los 15 y los 17 años.

Por eso, una gran parte de los operativos que realizan los inspectores municipales y la Policía de la provincia apuntan a controlar a los motociclistas que manejan sin protección, con más de dos pasajeros sobre el asiento y con el caño liberado para que realice ruido. Rodríguez reveló que en lo que va del año, UCIM ya secuestró más de 700 ciclomotores y más de 470 tubos. Tan grande es el caudal de infractores que los depósitos de la Comuna y hasta los patios de las dependencias policiales están totalmente colmados de vehículos retenidos.

Pero aunque todas las miradas apuntan al transporte de dos ruedas, no son los únicos que alteran el tránsito. Automóviles, taxis, bicicletas y transeúntes también contribuyen a ese drama cotidiano. “Me gustaría que la gente tuviera más respeto por los transeúntes y que no se estacione en lugares prohibidos, porque nadie respeta la senda peatonal”, se quejó Mónica Funes, una vecina. Alejandro Tello, otro conductor, dijo que ve al tránsito “muy desordenado" y apuntó: "Falta mucha cultura y educación. No se pone guiño a doblar, vemos hasta maniobras en contramano. Es necesario que las personas que vienen de afuera se sientan cómodas al transitar por nuestra ciudad, porque sé, por testimonios de visitas, que perciben este caos".

Este año, UCIM ya labró 3.654 multas, la mayoría por no llevar elementos de seguridad como el casco o el cinturón. Mientras que el departamento de Tránsito de la Policía informó que de enero a marzo ocurrieron 348 accidentes, incluidos los de la ciudad más los de Juan Llerena y Justo Daract. En cada mes, hubo entre 36 y 48 heridos y ocho personas perdieron la vida.