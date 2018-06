Entre 2011 y 2016 se iniciaron en el país 167 causas por abortos

A través de un relevamiento realizado durante el período 2011-2016, la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación precisó que durante ese período se formaron unas 167 causas contra mujeres por el delito de aborto propio (provocado o consentido por la mujer, artículo 88 del Código Penal), pero sólo se informaron dos condenas y una suspensión de juicio a prueba, todos ellos en una única jurisdicción.

La información para esa investigación provino del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de cada provincia y de la jurisdicción nacional con competencia penal en la Ciudad de Buenos Aires.

"Si se tiene en cuenta que, según estimaciones difundidas por el Ministerio de Salud de la Nación, en un período de cinco años se realizan entre 1.850.000 y 2.600.000 abortos, cabe concluir que en la práctica judicial es insignificante en el número de causas iniciadas por el delito de aborto y aún más excepcional el dictado de alguna condena por ese delito", señaló el organismo dirigido por Stella Maris Martínez.

En la investigación se detalla que la provincia de Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires fueron las que más causas informaron (59 y 58, respectivamente), seguidas por Corrientes (13 causas), Buenos Aires (12 causas) y Santa Fe (7 causas).

También informó que se iniciaron 25 procesos en el 2011; 27 en 2012; 31 en 2013; 36 en 2014; 42 en 2015; y 4 en enero y febrero de 2016; mientras que en dos casos no se informó la fecha de inicio. En 73 casos no se aportaron datos sobre los avances en la investigación ni sobre el estado procesal de la causa y en 4 casos el juzgado que intervino se declaró incompetente.

En tanto, de los 91 casos restantes, se observa que en 63 oportunidades la denuncia fue desestimada; en 42 se dispuso el archivo; en 3 se declaró la prescripción; y en 18 se dictó el sobreseimiento. De ese total, surge de la información suministrada que en 22 oportunidades el archivo o el sobreseimiento fueron dictados por inexistencia de delito, manifestó el organismo.

La defensora advirtió que "los procesos penales en trámite operan en sí mismos como un castigo, aunque no concluyan con una condena, por la angustia y dificultades que generan en la vida de las mujeres" y recordó que "según diversos organismos internacionales de protección de derechos humanos, la penalización del aborto vulnera derechos fundamentales de las mujeres".

El informe señala además que, "la figura del aborto en el Código Penal acarrea consecuencias irreparables como llevar a las mujeres a realizar prácticas inseguras que comprometen su vida y su salud". Y remarcó que "el derecho penal fracasa en su finalidad de prevención y se presenta como una herramienta irrazonable e inconstitucional, pues genera más daños y sufrimientos de los que evita".

Entre las respuestas que dieron los órganos judiciales, en al menos 3 de esos procesos se identificaron como posibles autoras a adolescentes menores de edad; en 2 se había dictado la clausura del sumario; en un caso se solicitó la elevación a juicio; y en otro se la declaró en rebeldía y se dictó un pedido de captura.

"Por último, se informaron dos condenas, una a través de un juicio abreviado, y una suspensión del procedimiento a prueba; todos ellos en la provincia de Santa Fe", añadió el informe. Y remarcó: "También se consultó si las mujeres indicadas como posibles autoras estuvieron detenidas. En 92 supuestos no se suministró la información solicitada, en 70 oportunidades se contestó por la negativa, y finalmente se comunicó que 7 mujeres estuvieron detenidas, por períodos que abarcan entre 10 horas y 26 días".

La DGN también consultó la información disponible en el Registro Nacional de Reincidencia: en el plazo de esos 5 años se comunicó un total de 46 condenas por aborto. Y el delito que presentó mayor prevalencia de condenas fue el de aborto seguido de muerte.