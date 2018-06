Emmanuel Guevara ya está en una sala común

Emanuel Guevara tiene acostumbrados a todos los puntanos a sus proezas, ahora como en aquella etapa que ganó en el 2013 en solitario, le pone el corazón. El "Loco" evoluciona del grave accidente que sufrió el 1º de junio en el Paraje Las Chilcas y ya pasó a la sala común tal y como lo anticipó el director del Hospital San Luis, Leonel Anello.

"Llegué muerto, me 'zamarrearon' un buen rato y me salvaron la vida. Acá estoy, mejorando y todo se lo debo a los médicos del hospital que me atendieron, realmente son los número '1', no me alcanzan las palabras para agradecer", dijo Emma en diálogo con Prensa de Salud del Gobierno a minutos de haber sido pasado a una sala común.

Guevara entró al complejo sanitario en estado grave y fue internado en terapia intensiva. Hoy, al octavo día de internación ya está en una sala común de cirugía para continuar el tratamiento, está lúcido, respira sin asistencia, no tiene fiebre y además conserva el buen ánimo que siempre lo caracterizó.

"Me comentó mi familia que la gente está muy atenta a lo que me pasa y me manda mensajes de cariño y fuerza. A ellos también quiero agradecerles, espero poder volver pronto a estar en la calle, la sigo pedaleando, más duro que nunca", cerró Emma.