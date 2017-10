Abel paseaba el viernes por la Plaza Pringles con sus compañeros de viaje Enrique (66 años) y Juan Manuel (70) y decidió tomarse la presión en la carpa que la Sociedad de Cardiología de San Luis instaló para conmemorar la Semana del Corazón. “Soy hipertenso y hace tres años sufrí un infarto por eso tuve que hacer un cambio en mi estilo de vida”. Según contó, el médico le dijo que, “ese episodio se me generó debido al estrés, mala alimentación, vida sedentaria y encima trabajaba todo el día”.

El hombre de 66 años llegó con sus compañeros desde Florencio Varela (Buenos Aires) y relató que había empezado a cuidarse unos días antes de tener esa alteración cardíaca porque iba a realizar un viaje al exterior. “Dos semanas antes de salir de viaje fui a hacerme el último control médico y en el electrocardiograma me saltó el infarto. El cuerpo me dijo 'no va más, mejor frená'. La verdad es que yo no me había dado cuenta”. Luego lo internaron durante 15 días, le implantaron tres stent (dispositivos que se emplean para desobstruir las arterias que llevan la sangre al corazón) y a partir de ese día debe tomar nueve pastillas diarias.

Después de eso Abel empezó a comer mejor, trabajar menos y salir a caminar todos los días. Pero admitió que “ahora que pasaron tres años ya empecé a descuidarme en las comidas y a caminar cada día un poco menos. Por eso a veces tenemos que asustarnos con un aviso del cuerpo para tomar conciencia”. A pesar de aquel mal momento que le tocó vivir, dijo que, “ahora estoy mucho mejor y aprovecho a viajar con mis amigos porque estamos todos jubilados y la pasamos muy bien. Ya es la segunda vez que vengo de visita a San Luis”.

Sobre la jornada de prevención y concientización que se realizó en la plaza, dijo que, “es una idea perfecta la que le ofrecen a la gente de poder hacerse un chequeo y de paso le dicen cuáles son las medidas de prevención. Uno a veces no se da cuenta que con muy poco puede mejorar su salud y su calidad de vida. Porque al médico nos cuesta cada vez más ir”.

Juan Manuel es hipertenso y coincidió con su amigo en que “es una muy buena idea que le informen a la gente sobre las enfermedades del corazón. Y que los controles del corazón son muy importantes. Yo tengo que hacerme los controles todas las semanas porque tengo la presión alta pero hay mucha gente que no lo sabe y a lo mejor hoy alguno se enteró que debe empezar a cuidarse. Por ejemplo en mi caso lo descubrí hace mucho tiempo cuando fui a donar sangre”.

Además contó que, “como tengo el factor negativo en el grupo sanguíneo, siempre me están pidiendo que done sangre porque soy compatible con todos. Y en una de esas veces el médico me dice, 'usted es hipertenso, lo sabía'. Y la verdad es que no lo sabía. Pero además no me dejó donar sangre. Porque consideran que el hipertenso es un enfermo a pesar de que no le iba a trasmitir eso a la persona que recibiera mi donación de sangre. El único que se perjudica con la presión alta es uno mismo”.