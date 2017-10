En lo que va de 2017, ya se registraron más de 2.300 accidentes de tránsito en la ciudad

Las cifras y la tendencia preocupan. En lo que va del año ya se registraron 2.385 accidentes de tránsito en la ciudad de San Luis, una suba del 7,6% en relación a igual periodo del año anterior. De estos, 252 resultaron con uno o más heridos con diversos grados de gravedad (hubo 19 muertos) y 2.115 finalizaron sin lesionados y sólo hubo que lamentar daños materiales. Los datos los proporcionó la jefa del área Accidentología Vial, Geraldine Cornejo. Los números fatales son levemente superiores a los de 2016, cuando se registraron 17 víctimas mortales de un total de 3.021 siniestros.

El mes del 2017 en el que más accidentes hubo fue julio, con 304, seguido de agosto con 300 y de junio con 287. Por el contrario, el mes “más seguro”, fue febrero con 219 siniestros viales.

Cornejo señaló que en la mayoría de los casos donde hubo muertos estuvo involucrada una motocicleta. “Los motociclistas no usan el casco. O lo usan, pero mal. No lo llevan prendido. Eso no basta para proteger. No hay responsabilidad con la vida de uno mismo y de los demás. Hay que quererse más”, indicó.

Además agregó: “Cuando hay algún accidente, la gente se tranquiliza un poco por temor, pero en realidad hay una falta de respeto total hacia el otro. En las esquinas no obedecen las prioridades de paso. Se cree que el viene por la derecha tiene derecho a pasar primero, y no es siempre así. En los casos de las avenidas, las calles de tierra y cuando se va a ingresar a una autopista, esa norma no cuenta", sostuvo.

Subrayó que hay multitud de normas que los conductores no cumplen por falta de costumbre o desconocimiento, como por ejemplo mantener una distancia prudente entre vehículos, el uso del cinturón de seguridad, conducir la velocidad máxima permitida y no circular en contramano.

En opinión de la oficial, una de las soluciones sería aplicar campañas de concientización más profundas, porque "la gente no piensa. Salen sobre la hora y después anda muy apurada. No se puede usar el celular mientras se maneja y tampoco fumar, es por eso que, por ejemplo, las empresas ya no fabrican más autos con encendedor", concluyó.

Los puntos calientes

Según el área de Accidentología Vial, veintisiete son los tramos donde más accidentes se registraron en la capital en este año. Las avenidas se encuentran entre los primeros lugares de las estadísticas. La lista la encabezan la ex Julio A. Roca, (ahora Juan Gilberto Funes), en sus intersecciones con calles Luján, avenida Lafinur, Falucho, Colón, General Paz (frente a la Plaza de los Halcones) y Riobamba; avenida Lafinur, en sus cruces con Ayacucho, Belgrano y Balcarce; avenida España, en las esquinas de Mitre, Maipú, Chacabuco y Colón; y la avenida Santos Ortiz, en el tramo entre Riobamba y la estación de servicio YPF Bella Vista.

El resto de los cruces riesgosos o “puntos negros”, como son llamados en el reporte, lo componen las calles Ascasubi, entre ruta provincial 19 y calle 13 de Agosto; Don Bosco, entre Dominicos Puntanos y Granaderos Puntanos; Chacabuco en los cruces de Pedernera, Bolívar, Belgrano y Ayacucho; avenida Juan Peral, entre ruta 3 y avenida Cristo Rey; Riobamba, en los cruces de avenida Centenario, Héroes de Malvinas, Ciudad del Rosario y avenida Santos Ortiz; y la esquina de la avenida Juan Barbeito y Cerro Blanco, en el barrio Eva Perón.