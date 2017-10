Jorge Lucero Fernández vive en Barcelona. Criticó el accionar de la policía, pero no respalda la independencia catalana.

Jorge Lucero Fernández, puntano, eligió Barcelona hace 17 años. Nunca imaginó que sería testigo del clima de violencia que le tocó vivir en las últimas horas. El día después del tenso referéndum que terminó con el autoproclamado triunfo de los independentistas, acusa al gobierno central de España por los actos violentos que dejaron casi 900 heridos por la represión de la policía nacional.

Incluso señala que la decisión de la administración central que encabeza el conservador Mariano Rajoy logró un impensado efecto boomerang. "La mala gestión del gobierno nacional, que envió a la Policía Nacional a encarar directamente a quienes querían votar, ha logrado que muchos que estaban a favor del No cambiaran de idea. Por la represión, ahora muchos más apoyan la independencia".

Jorge, de 42 años, asegura que la tensión llegó a niveles increíbles el domingo, cuando el accionar policial buscaba impedir la votación en el referéndum independentista, convocado por el gobierno regional para preguntar a la población de Cataluña si estaban de acuerdo en separarse de España.

"Fue una jornada muy violenta, algo que nunca vi en todos los años que llevo aquí. Barcelona es una ciudad muy pacífica, pero la actuación del gobierno de Madrid provocó una violencia nunca vista. De hecho mañana (por hoy) habrá una huelga general en contra de esa violencia desatada por orden del gobierno. Mis hijos no entienden y preguntan por qué no tendrán clase", cuenta a El Diario de la República, del que se confiesa "un asiduo lector" en la web.

Esos hijos son pequeños para entender de peleas políticas: Lucio, de 8 años, Martina de 7 y Giulia de 5, fruto del matrimonio que Jorge formó con la villamercedina Cecilia Geuna.

El odontólogo trabaja en el Hospital CIMA y varias clínicas en la propia "Ciudad Condal" y sus afueras. Él y su familia viven en el barrio Pueblo Nuevo, cerca del mar.

Independencia sin ventajas

Para Jorge, en los últimos tiempos el clima de división entre los catalanes y Madrid se acentuó; cada vez se hizo más notoria en la sociedad. "Quizá comparable a lo que se vive en la Argentina entre los que apoyan al kirchnerismo y quienes lo rechazan, pero con la diferencia de que aquí aumentó el clima de odio hacia el gobierno nacional, incluso hacia la bandera, hacia el himno".

Sobre la independencia, el puntano no la percibe como una solución, sino más bien como una fuente de problemas y desventajas. "Veo como una contra que buscarían imponer el catalán en todos los niveles. Tengo amigos médicos en las Islas Baleares a los que ya les están exigiendo el catalán como idioma exclusivo, en toda la salud pública. Y no le veo nada positivo: mi postura es más cercana al 'No".

A la hora de buscarle explicación al deseo del gobierno regional y parte de la población de independizarse, Jorge apunta al dinero. "Para mí la razón es netamente económica. Se habla de otras cosas, pero lo central es lo económico. El sentimiento es que Cataluña aporta mucho a la nación, pero a la hora del reparto recibe muy poco".

Jorge también tiene una visión crítica del Rajoy y su gobierno, pero remarca la contradicción que vive el pueblo español: "A nadie le gusta Rajoy, todos lo rechazan, pero sigue ganando. La verdad, no lo entiendo. Es un presidente que no tiene mucha 'cabeza', no es alguien brillante. Pero en las elecciones gana. Es inentendible".