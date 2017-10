Valentina Arce es medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos de la Juventud

La nadadora puntana Valentina Arce le dio esta tarde una alegría al país en los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2017, que se realizan en Santiago de Chile. Llegó tercera en los 100 metros espalda, detrás de las brasileras Fernanda De Goeij (01:02’08) y Maria Luiza De Carvalho Pessanha (01:03’88), con un tiempo de 1:04’13, mejor registro de su vida y se colgó la medalla de bronce en el pecho.

Arce es la única representante sanluiseña en la delegación argentina que compite en los juegos. Había conseguido una marca de 1:06’71, en la clasificación que le permitió un lugar en la final.

Fue con todas las fichas puestas en esta prueba, quizás su expectativa no era la medalla, pero sí bajar su mejor marca personal. La competencia no se terminó para Valentina, este miércoles corre la posta combinada y el jueves será el turno para los 200 metros espalda y ya sin la presión de por qué no soñar con otra medalla.