Pedro Dechat: "Tengo fe de que vamos a pelear un lugar"

Las cartas ya están sobre la mesa, Juventud Unida Universitario ya conoce: rivales, fecha y hora para los partidos de la segunda parte del Torneo Federal A, la denominada "Zona Campeonato". Tres de sus rivales serán viejos conocidos, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Estudiantes de Río Cuarto y Sportivo Desamparados de San Juan, rivales a los que enfrentó durante la primera fase y que clasificaron en la primera, segunda y tercera posición respectivamente de la Zona 2.

Los otros cuatro son los clasificados de la Zona 1: Alvarado de Mar del Plata, Villa Mitre de Bahía Blanca, Deportivo Roca de Río Negro y Ferro de General Pico que ocuparon en ese orden los cuatro primeros lugares.

Serán siete fechas, una sola rueda y el sorteo decidió que al equipo de San Luis le tocarán tres de local y cuatro de visitante. El derrotero para el equipo de San Luis comienza en Bahía Blanca, a 846 kilómetros de distancia, el segundo encuentro será también en condición de visitante, frente a Ferro de General Pico.

Pese a tener que jugar cuatro de los siete encuentros de visitante, Pedro Dechat, el director técnico de Juventud, es optimista: "Me gustó el fixture, pese a tener que arrancar con dos partidos de visitante, después a los punteros de las dos zonas, tanto Alvarado como a Gimnasia, los recibimos acá y a los mendocinos en el final", analizó el entrenador que le dio el ascenso al Nacional B al "Juve" en 2015 y agregó "para mí jugar más partidos de visitante que de local no es determinante, si querés conseguir cosas, no alcanza en estas instancias con ganar de local y empatar de visitante. Tenés que hacer algo más que eso", asegura Dechat.

"Si tenemos un buen arranque, que sería ganar alguno de los dos primeros partidos de visitante y empatar el otro, o al menos sumar tres puntos en las primeras dos fechas, podemos aspirar a estar en la conversación. Hay equipos que se armaron para ascender, Gimnasia es una muestra, Estudiantes de Río Cuarto viene trabajando desde el Federal A con el mismo cuerpo técnico y sumando jugadores puntuales, sin desarmar la base y Alvarado contrató a este técnico antes de quedar eliminado el campeonato pasado, es decir que no es casualidad que sean los que más sumaron y por ende candidatos ", sintetiza Pedro.

Apunta a los refuerzos

Dechat tiene claro dónde necesita reforzar al equipo. Más allá de la llegada de Federico Illanes, el volante central que proviene de San Martín Mendoza, el técnico busca jugadores de la mitad de la cancha para atrás. "En defensa es donde más necesidades tenemos, el plantel está corto ahí. Busco un defensor central que pueda jugar de "5" y algún otro puesto en la defensa. De buscar delantero, sería mixto o por afuera", avisó Pedro.