Denunció a un vecino por manosear a su hija de 11 años

Mientras algunos policías controlaban a un grupo de familiares que apedreaban la casa del sospechoso, otros contenían a la presunta víctima y le tomaban una denuncia a su mamá, vecina del barrio ATE 2 de Villa Mercedes, que acusó a un hombre mayor por haber manoseado a su nena de 11 años. Los investigadores actuaron rápido. Demoraron al presunto abusador, pusieron su vivienda a resguardo y solicitaron al juez que la menor fuera sometida a una revisación médica, que descartó que haya sufrido algún tipo de ultraje. No obstante, el juez Leandro Estrada adelantó que va a solicitar medidas de prueba complementarias para profundizar la investigación.

El caso se destapó el jueves a las seis de la tarde, aunque según comentó en la Comisaría 30ª, hacía dos semanas que la madre de la pequeña sospechaba algo raro en la actitud de su hija. Puntualmente, que llegara varios días seguidos con caramelos y, hace dos días, con dinero; primero 50 pesos, luego 150, aduciendo que había encontrado el dinero en la calle.

Ante la sospecha de que mentía la mujer la increpó y la nena terminó confesando que un vecino, que tiene 74 años y vive en la manzana de enfrente, le daba esas recompensas a cambio de “caricias”.

La denunciante no necesitó más que esa revelación para acudir a la seccional y, quizás al verlas o sospechar que iban a acusarlo, el sospechoso ingresó a la comisaría detrás de ellas, confió una fuente policial.

Por prevención el hombre quedó demorado. Por eso no estaba en su morada cuando el abuelo, el padrastro y otros familiares de la niña acudieron para ajusticiarlo. “Sé que dañaron una ventana de acrílico, tipo mampara. Pero el hecho no pasó a mayores porque inmediatamente acudieron refuerzos de la dependencia”, dijo el informante.

Ayer al mediodía, con autorización de Estrada, los pesquisas hicieron un allanamiento en la casa del demorado, que es jubilado y vive solo, para dar con algún elemento que pudiera comprometerlo, aunque aclararon que no buscaban nada específico. “La chiquita se cerró y no quiso decir más nada de lo que dijo. No dio detalles de cómo o donde ocurrieron esas ‘caricias’ de las que habló, aunque sí habría mencionado que el hombre la amenazó para que no contara nada”, detalló un miembro de la fuerza.

Estrada prefirió no referirse al caso hasta tanto se produzcan nuevas pruebas. “Hay que ser muy cautos porque el clima social se tornó inmanejable. Quiero ser muy cuidadoso, y una vez que terminen las actuaciones voy a pedir que me las remitan con el resultado del allanamiento y demás”, comentó ayer.

De todas maneras, de una fuente judicial del caso trascendió que el allanamiento resultó negativo y que la pediatra forense y el ginecólogo del hospital que revisaron a la pequeña concluyeron en que no tiene signos de abuso.

Pero resta una prueba clave de la que podría surgir la existencia de algún delito relacionado contra la integridad sexual; la entrevista en Cámara Gesell, que podría llevarse a cabo la semana entrante.