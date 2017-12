Otro trabajo conjunto

Los Playeros" cerrarán la primera edición del festival “Contá conmigo”, con el que El Diario de la República despedirá el año y, de paso, dará una mano solidaria. El encuentro contará con referentes de la cultura provincial y la música no puede faltar.

El concepto por el que "Los Playeros" aceptaron la invitación de El Diario fue claro. “Mientras podamos aportar y ayudar, ahí estaremos”, dijo Gustavo Berardo, el timbalero de la banda y junto a su mellizo Alejandro, responsable del pulso rítmico y administrativo de la agrupación.

La presencia playera en el show que se hará en la avenida Lafinur le da un entusiasmo a sus seguidores que se contagia a través de las redes sociales. “Nosotros vemos perfecto que se hagan cosas para ayudar, siempre estamos dispuestos a dar una mano”, contó Gustavo, en nombre de su hermano y el resto del combo. “Es una ayuda que damos sin compromisos, acá todos estamos dispuestos a colaborar”, explicó Berardo.

Entre otras actividades satélites al escenario, la grilla de artistas la componen el Mago Gabriel, “Algarroba.com”, “Supervien” y el “Negro” Ferreyra, “Kábala” e “Imparables”.

Con las voces de Nicolás López, Emanuel Lucero y Nicolás Lucero, al frente de una tropa de destacados músicos que cuentan con cuerdas acústicas y eléctricas, percusión, teclados, vientos y un locutor, los perseverantes cuarteteros sanluiseños continúan cosechando alegrías: hace pocos días fueron parte de los Destacados 2017 de El Diario. “Cuando me dijeron de ir a buscar el premio… no lo creía, pensaba que me estaban jodiendo porque hace tiempo que no nos pasaba esto de tener un reconocimiento así”, se sinceró el artista.

El Diario y "Los Playeros" han tenido un año en el que caminaron juntos. En febrero la banda regaló con una edición dominical el último cd del grupo, “Tá Bueno”, con el que celebraron sus 42 años en la escena musical. Para presentarlo, tocaron en vivo en la explanada de Terrazas del Portezuelo, al aire libre y para cientos de fans.

“Lo que va a pasar el jueves de la semana que viene es una ayuda mutua entre las bandas que participan, El Diario y la gente, así que ojalá que nuestros seguidores participen y colaboren”, precisó Berardo.

Los asistentes, además de disfrutar de las actividades, podrán colaborar con juguetes o ropa en buen estado que será donado, a la Parroquia San Roque. Como todo aquel el que da también recibe, con cada donación se les dará a quienes cedan algún elemento un número para participar de sorteos de importantes premios.