Una abogada cree que un docente podría integrar una red de pedófilos

Para la abogada de los padres que denunciaron que su hija fue abusada por un profesor del colegio San Buenaventura de Villa Mercedes no sólo es probable que el docente se haya propasado con esa nena, sino que también es muy posible que haya hecho lo mismo con 17 compañeritos de la criatura. Eso y el hecho de que cuando la Policía le allanó la casa encontró no uno ni dos, sino cuatro teléfonos y cuatro computadoras le hace pensar, además, que el presunto abusador no es un lobo solitario que actúa por su cuenta, sino que es el eslabón de una red de pedófilos. Para el defensor del denunciado, por el contrario, las pruebas reunidas hasta ahora no dan cuenta de tales ultrajes.

El allanamiento fue parte de la batería de medidas que Micaela Eguinoa, la representante de la damnificada, le había solicitado al juez instructor Alfredo Cuello. “Creo que estaríamos ante un hombre que puede integrar una red de pedofilia, porque es sospechoso que existan tantos dispositivos informáticos en el departamento de una persona que vive sola”, conjeturó la letrada.

A la par de esa requisa, en una sala de la Cámara Gesell, los psicólogos trataban de hablar con la presunta víctima. La idea era que la nena de 6 años pudiera contarles a los especialistas sobre los abusos a los que su profesor de música supuestamente la había sometido.

Según Eguinoa, la menor ratificó lo que le había contado a sus padres. Dijo que el docente hacía que ella y sus compañeros jugaran “al gato y al ratón”, un juego en el que él simulaba ser el felino y sus alumnos, los ratones. “Cuando los chicos no escuchaban una especie de ruido que él hacía, los sacaba del aula y comenzaban los vejámenes”, resumió.

Dijo, además, que en una oportunidad el docente “la sacó de una clase y la llevó a otra aula, donde le ordenó que se bajara la ropa interior y empezó a abusarla”. Por ese detalle en su relato el juez fue hasta el colegio privado, ubicado en 9 de Julio 1719, y realizó una inspección ocular, refirió Eguinoa. Su intención era “ver cómo era el establecimiento y cómo era la repartición de las aulas”, abundó.

Eso y otros detalles le hacen pensar a la abogada que lo que hizo el profesor no fue un abuso sexual simple, es decir no se limitó sólo a tocamientos, sino que incurrió en violaciones con los menores. Pues, según la última modificación del Código Penal, el sexo oral es ahora considerado un abuso con acceso carnal, recordó la abogada.

Por eso el magistrado ordenó realizarle análisis a la criatura para saber si contrajo herpes y al denunciado para ver si es portador de alguna enfermedad de transmisión sexual, precisó.

De la Cámara Gesell resultó, por otro lado, que el denunciado filmaba a las criaturas, mientras las hacía cantar algo que les había enseñado: “Yo no cuento nada a nadie. Estoy solo. No tengo amigos…”. “Abusó psicológicamente de ellos durante todo el año y les causó un daño irreparable”, subrayó Eguinoa. Por eso, el contenido de los teléfonos y las computadoras incautados podría resultar clave para confirmar lo de las grabaciones.

De todos modos, la abogada reconoció que, en la primera audiencia, el nerviosismo de la niña le jugó en contra. Le impidió, por momentos, abrirse a los especialistas y afirmar de manera clara y concreta que el profesor se aprovechó de ella. Es por ello que la letrada solicitó otra entrevista en Cámara Gesell, con la que pretende que, aparte de contar con palabras, la menor les reproduzca con dibujos el trato que tenía con el docente.

No obstante, pidió la inmediata detención del hombre, pues considera que hay elementos de sobra “para apresarlo” y que sea indagado. “Advierto que el juez no está adoptando las medidas de oficio que debería (…) Nosotros estamos haciendo ese papel. Este monstruo se puede cruzar en la calle con los abusados y eso es una locura”, dijo. Además de que, al estar libre, puede “obstaculizar la investigación y escaparse”.

Para Vicente Cuesta, el defensor del profesor de música, por el contrario, no hay sustento para asegurar algo semejante. “Teniendo en cuenta lo que hay en el expediente y las pruebas producidas hasta el momento, salvo que después surja algo que dé vuelta la causa, no hay un delito”, subrayó. Es más, indicó que, hasta ahora, declararon directivos y profesores del colegio y esas audiencias fueron tan tranquilas que “ni dieron para preguntar, porque no se vio que esté comprometida la situación procesal” de su cliente.

Aclaró que, a diferencia de lo que se ha hecho eco Eguinoa, de la Cámara Gesell realizada a la nena no resultó nada que perjudique a su defendido, dado que la chiquita “casi no habló”.

Explicó, asimismo, que es casi imposible que ocurra que un docente retire a un estudiante de un aula y lo lleve a otra, porque el colegio San Buenaventura tiene un estricto protocolo de control. “La maestra de grado, o sea la que está a cargo de los chicos, le entrega los alumnos al docente de música, de artes visuales o catequesis, cuando toca el timbre. Y éstos después se los devuelven y así sucesivamente (…) El profesor, aparte, nunca puede abandonar el aula. Por lo que los niños nunca quedan solos. Siempre hay un maestro observándolos”, detalló.

Dijo que todas las aulas están cerradas con las llaves que sólo los profesores titulares de cada grado tienen. A lo sumo, sólo el personal de ordenanza puede acceder a ellas una vez que los docentes les entregan las llaves bajo recibo.

Cuesta adelantó que para hoy y mañana está previsto que otros dos estudiantes declaren en Cámara Gesell. Se trata de los nenes de algunos de los padres que la semana pasada decidieron sumar su denuncia a la iniciada por los clientes de Eguinoa.