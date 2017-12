Virginia Pérez: una chica con "Karate"

María Virginia Pérez es una de las grandes promesas del karate puntano. Con tan sólo 16 años tiene muchos podios. Es dueña de una gran técnica y una enorme proyección. Sueña con estar en algún Juego Olímpico.

De chica se inclinó por el atletismo, pero a los 7 años comenzó con el karate, disciplina de la cual nunca más se separó. Fue como un amor a primera vista.

Cursa el quinto año en la Escuela "Paula Domínguez de Bazán". Es grande el sacrificio que hace para tratar de progresar día a día en el karate. Va al colegio de 8 a 13. Después del almuerzo es hora de ir a entrenar. Y en lo que le queda de tiempo, estudia y disfruta el día a día con la familia. Papá Andrés -de profesión metalúrgico- y mama Zulema -ama de casa- hacen un gran esfuerzo para que a Virginia no le falte nada. La apoyan en todo, pero ella tiene en claro que para hacer deportes hay que estar al día en el colegio. Esas son las reglas. Y Virginia las cumple.

"El apoyo familiar es fundamental. Nada de lo que logré sería posible. Es una caricia al alma. Un mimo al corazón. Mis papás y mis hermanos siempre están pendientes de mí", dice con voz firme y segura esta piba que a pesar de sus 16 años tiene bien en claro lo que quiere.

Entrena duro porque sabe que para ser una deportista de elite, hay que esforzarse mucho. Sueña con seguir con la cosecha de títulos. No se conforma con lo que alcanzó, que no es poco. Títulos nacionales en diferentes federaciones, campeonatos panamericanos y sudamericanos, oro en los Juegos Evita, son algunos de los logros que tiene esta piba, que cuando habla te mira a los ojos. Responde cada pregunta con mucha seguridad. Con la misma seguridad con la que encara cada combate. Entrena en el Campus de la ULP y en el Club Pringles. Ahora está de vacaciones en el colegio, pero no en el karate. No para nunca. Tiene objetivos bien marcados. A veces tiene ganas de salir con las amigas a tomar algo, pero no lo hace para dedicarle ese tiempo al entrenamiento. Es muy responsable. No es fácil para una nena de 16 años dejar de lado cosas propias de la edad. Se perdió fiestas. Cumpleaños. Pero no se arrepiente. Cuando abrazó este deporte y se propuso llegar lo más arriba posible, sabía que había algunos impedimentos. A pesar de eso siguió para adelante.

Las medallas no le nublaron la vista. Disfruta con los títulos, pero más satisfacción le da hacer nuevos amigos. Conocer gente. Ciudades. Los distintos torneos son una gran experiencia. Los títulos una inyección de ánimo para entrenar con más ganas en la semana, pero hacer amigos no tiene precio.

Va despacio. Tanto el profesor Frank en Pringles como los profe del Campus la llevan despacio. No quieren saltear etapas. Van escalón por escalón para que Virginia disfrute su día a día.

Es familiera. Solidaria. Cuando habla de la familia se le escapa una lágrima. Sabe el esfuerzo que hacen los viejos para que a ella no le falte nada, es por eso que cumple de la mejor forma con todo. Aprovecha cada momento para estar con sus papás. Otra lágrima recorre su mejilla cuando habla de ellos. "Son todo para mí. Son mi espejo. Mis fans. Los que están en las buenas y en las malas", dice Virginia.

Cada vez que se va a dormir sueña con estar en un podio de algún Juego Olímpico. Ella siempre dice que a los sueños hay que perseguirlos. Es muy adulta para la edad que tiene. Parece que el amor por el deporte, que se despertó a tan corta edad, la hizo crecer de golpe. Más de la cuenta.

María Virgina Pérez sabe que le queda un camino largo por recorrer. La empresa no será fácil, pero si sigue con esta firmeza, los logros continuarán dándole la derecha. El karate le hizo un guiño y ella no lo quiere desaprovechar. No va a parar hasta conseguir más cosas. No va a parar hasta lograr más podios. No va a parar hasta llegar a un Juego Olímpico.